Share this post :

Ilustrasi - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Musik, fesyen, dan kuliner merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kaum muda urban, tetapi berbagai ajang hiburan dan event digelar seakan belum mampu memenuhi semua aspek kebutuhan dan gaya hidup anak muda yang semakin dinamis.



Oleh karena itu, Stellar Fest hadir menawarkan konsep event baru yang seirama dengan gaya hidup anak muda urban yang ekspresif, merdeka, dan bebas, dalam pengertian positif.



"Stellar Fest merupakan sebuah ajang festival street, lifestyle, dan art yang berfokus pada budaya dan kreativitas indie," kata Charlie Surjana, CEO Stellar Live, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/3).



Stellar Fest mempunyai tiga elemen unggulan, yaitu tenan lokal yang terkenal, hiburan bertaraf internasional, dan tenan teknologi start-up lokal.



Festival yang akan diadakan pada 9-13 Mei di Istora Senayan Jakarta ini mengusung beragam acara hiburan dan kreativitas produk budaya khas anak-anak muda dalam keseruan hiburan musik dari band lokal dan internasional yang sedang nge-hits.



Salah satu yang spesial dalam StellarFest 2018 ini adalah tampilnya band keren internasional, yaitu MEW, Total Fat, MXPX, Dustbox, dan I don't Like Mondays. D



Selain itu, turut tampil band Indonesia, seperti Naif, Burgerkill, Elephant Kind, Andra And The Backbone, Rocket Rockers, Sisitipsi, SATCF, Pee Wee Gaskins, Buronan Mertua, Sore, dan masih banyak lainnya.



Berbeda dengan event musik biasa, Stellar Fest akan

menampilkan banyak aspek gaya hidup anak muda urban. Mulai dari produk budaya khas yang kekinian, seperti pakaian, sepatu, asesoris, produk perawatan rambut, hingga acara-acara seru khas anak muda perkotaan seperti kompetisi skateboard, mural, serta kreativitas dalam bidang makanan (kuliner).



"Dengan tiket masuk hanya Rp50.000, pengunjung bukan hanya bisa menikmati suguhan musik berkelas tetapi juga dapat merasakan atmosfir yang artistik, kreatif, dan inspiratif," ujar Charlie.



Selain itu, para pengunjung akan merasakan pengalaman berbelanja produk-produk indie yang sangat beragam dalam satu tempat dengan tawaran diskon dan bonus yang menggiurkan.



Dalam membangun atmosfer artistik, Stellar Fest berkolaborasi dengan Narpati Awangga atau yang akrab dipanggil dengan nama Oomleo dari komunitas RURU Radio untuk mengkurasi instalasi seni yang dipamerkan di Stellar Fest.



Stellar Fest akan menjadi ajang kolaborasi kreatif antarbrand terbesar, yang nantinya menelurkan produk eksklusif yang hanya bisa didapatkan di Stellar Fest dengan jumlah yang sangat terbatas.



Beragam kreasi produk budaya indie, kreativitas tenan-tenan pengisi stand dan penampilan band-band lokal dan internasional, membuat Stellar Fest 2018 menjadi tempat yang nyaman dan seru untuk berbelanja beragam produk kekinian dalam event anak muda yang berkelas.