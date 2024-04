Simak, Bocoran Lokasi Konser Sheila On 7 di 5 Kota

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik datang khususnya bagi penggemar musik tanah air, yang akan menyambut secara meriah konser musik dari band Sheila On 7 pada beberapa kota Besar di Indonesia.

Setelah berhasil dengan konser yang bertajuk ‘Tunggu Aku Di Jakarta’ pada tahun 2023 lalu, membuat banyak penggemar kembali menunggu kemeriahan konser dari band asal Jogja tersebut.

Sebelumnya, promotor dari konser Sheila On 7 yaitu Antara Suara mengupload di akun media sosial instagram (@antara.suara) melalui video yang bertuliskan ‘Tunggu Aku Di’. Hal tersebut membuat heboh para penggemar dan menunggu kehadiran Sheila On 7 di berbagai kota yang ada di Indonesia.

Pernyataan dari salah satu anggota Sheila On 7 yaitu Adam. Dia menyatakan “Ini pertama kali kami bikin konser skala besar sendiri di sejumlah kota. Kami optimistis konser ’Tunggu Aku Di’ akan mendapat sambutan positif dari Sheila Gank yang sudah kangen Sheila on 7,” ungkap Basis Sheila on 7, ungkapnya pada Jumat (5/4/2024).

Pernyataan ini juga mendapatkan banyak respon positif dari banyak penggemar yang siap datang memeriahkan dan mengusung kebersamaan bersama orang tersayang di konser Sheila On 7 tahun 2024.

Bagi Anda yang tertarik dan senang dengan konser musik, maka nantikan informasi resmi selanjutnya di akun media sosial instagram (@antara.suara) dan (@sheilaon7).

Beredar informasi di media sosial seperti Instagram dan TikTok, pada akun @konser.id diberikan sedikit gambaran 5 kota yang akan menggelar konser Sheila On 7 di tahun 2024 ini. 5 kota yang termasuk adalah:

1. Samarinda, 27 Juli di Stadion Utama Kaltim Palaran.

2. Makassar, 10 Agustus di Pelataran Parkir Transmart.

3. Pekanbaru, 31 Agustus di Lapangan Lanud Pekanbaru.

4. Medan, 14 September di Pangkalan Udara Soewondo (Polonia).

5. Bandung, 28 September di Stadion Siliwangi.

Namun, hingga saat ini info tersebut belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak promotor maupun band Sheila On 7 tersebut. Para penggemar menyambut dengan hangat dan berharap konser tersebut dapat digelar di kota lainnya. (Maharani Dwi Puspita Sari)

