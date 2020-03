Harap Dicatat, Masker N95 Tak Cocok Digunakan Orang Berjenggot

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini masyarakat berburu masker penutup wajah setelah dikonfirmasinya infeksi akibat virus Corona atau Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia.

Tak hanya masker bedah, masker jenis N95 pun hampir tersapu bersih akibat panic buying warga terkait isu Corona. Namun, yang perlu dicatat, masker ini tak direkomendasikan untuk anak-anak juga mereka yang memiliki rambut di wajah termasuk jenggot.

Dilansir Boldsky, respirator N95 adalah jenis masker wajah biasa dengan filter yang lebih tebal. Masker ini dibuat sedemikian rupa untuk pas digunakan di area mulut dan hidung pemakai.

Respirator N95 disebut memiliki filter yang sangat efisien untuk menghalangi masuknya partikel hingga ukuran 3 mikron.

Banyak organisasi kesehatan seperti Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/Centers for Disease Prevention and Control (CDC) dan Badan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Occupational Safety and Health Administration (OSHA), mengatur penggunaan respirator N95 untuk perlindungan terhadap virus Corona.

Namun, organisasi layanan kesehatan ini belum merekomendasikannya untuk penggunaan umum.

Menurut CDC, bernapas dengan N95 terbilang sangat sulit. Setelah memakai N95, pemakai harus menghindari udara masuk dan keluar dari tepi respirator untuk melindungi diri dari infeksi virus.

Filter masker N95 terbuat dari bahan yang sangat tebal dan sulit disentuh. Bernapas sambil menggunakan respirator N95 dapat memberikan perasaan lemas kepada pemakai jika masker tersebut digunakan dalam jangka waktu lama. Itu terjadi karena saat memakainya, udara di dalam masker lama kelamaan akan lembab dan panas.

Oleh karena itu, CDC merekomendasikan masker ini lebih baik diperuntukkan bagi petugas kesehatan yang menangani pasien virus Corona. Rekomendasi itu diberikan mengingat petugas kesehatan paling berisiko terinfeksi virus karena melakukan kontak langsung dengan pasien.

Pasien yang terinfeksi virus Corona juga disarankan untuk memakai masker N95 demi mencegah penularan terhadap orang lain.

Sebaliknya, masker N95 tidak disarankan untuk anak-anak atau orang-orang yang memiliki rambut di wajah seperti jenggot.

