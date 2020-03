Wow, Ramalan The Simpsons Tentang Tom Hanks Terbukti

Bisnis.com, JAKARTA - Para penggemar serial The Simpsons kembali geger setelah aktor Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson positif terinfeksi virus Corona atau Covid 19.

Pasalnya, menurut sejumlah penggemar apa yang terjadi pada aktor berusia 63 tahun dan itu mirip dengan salah satu episode serial tersebut pada 2007.

Dilansir dari Metro Entertainment pada Jumat (13/2020), saat itu Tom Hanks menjadi cameonya dan mengiklankan Grand Canyon baru. Muncul sekilas dalam sebuah iklan yang mengklaim pemerintah AS telah kehilangan kredibilitasnya sehingga meminjam sebagian dari milik saya.

Di sela-sela iklan tersebut Tom Hanks mengucapkan dialog yang berbunyi "If you see me in person, please, leave me be." (Jika anda bertemu denganku secara langsung. Jangan pedulikan aku).

Kata-kata tersebut diyakini memiliki makna yang sama dengan pernyataan Tom Hanks saat akan mengisolasi dirinya usai mengakui dirinya positif terinfeksi Covid-19.

Serial 'The Simpsons' sebelumnya juga diyakini telah memprediksi bakal ada wabah virus melalui episode berjudul 'Marge In Chains' yang tayang pada 1993.

Episode itu menceritakan wabah bernama Osaka Flu menyebar di kota tempat tinggal Simpsons dan keluarganya, yaitu Springfield setelah penduduk setempat memesan sebuah produk dari Jepang.

Sebelumnya, serial ini juga dianggap sukses meramal masa depan, mulai dari dibangunnya The Shard, akuisisi Disney pada Fox, dan yang paling mengagetkan tentu terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS.

