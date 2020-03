Zenius Mulai Layanan Live Teaching Dukung Pelajar Belajar Dari Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat dukungannya terhadap kebijakan belajar mandiri di rumah dari pemerintah, Zenius Education resmi memulai layanan Live Teaching.

Sesi pengajaran kelas online Zenius akan dipandu oleh tutor Zenius dari berbagai mata pelajaran dan disiarkan secara langsung.

Lebih dari itu, kelas online Zenius juga dilengkapi dengan fitur Live Chat, sehingga siswa dapat berinteraksi dan memberikan pertanyaan kepada tutor saat proses pengajaran berlangsung.

“Dengan 15 tahun pengalaman mendampingi siswa belajar, kami juga belajar bahwa interaksi antara guru dan siswa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kesuksesan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, Zenius resmi membuka kelas Live Teaching yang sifatnya gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia. Dengan proses pengajaran yang disiarkan langsung dan dilengkapi dengan Live Chat, kami berharap para siswa lebih semangat belajar dari rumah karena adanya pengalaman yang berbeda," ujar Rohan Monga, Chief Executive Officer Zenius Education dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (20/3/2020).

Layanan kelas online ini pun dapat diakses melalui aplikasi, website, dan youtube Zenius Education. Kelas online live teaching Zenius akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10.00 WIB.

Dalam sehari, akan ada dua sesi ajar. Pertama sesi kelas pagi, dimana proses belajar akan dipandu oleh tutor dari Zenius. Tutor Zenius juga akan memberikan berbagai latihan soal terkait pendalaman pemahaman siswa terhadap topik yang sedang dibahas. Pada sesi kelas kedua (doubt solving session) yang akan diadakan pada malam hari (any scheduled time? If not, then should say “..pada malam hari di jam yang akan ditentukan nantinya”), tutor akan fokus membahas pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh siswa di sesi kelas pagi.

Selain kelas online gratis, tutor Zenius juga akan membuat dan mengirimkan rencana belajar harian (Daily Study Plan) ke akun siswa dan orang tua, dimana konten materi yang dikirimkan akan disesuaikan dengan jenjang dan tingkatan kelasnya. Yang perlu dilakukan adalah, saat registrasi di website atau aplikasi Zenius, pengguna dapat memilih status sebagai siswa atau orang tua, kemudian memilih jenjang dan kelas. Rencana belajar harian ini akan membuat kemajuan belajar anak lebih terstruktur.

Layanan kelas online dan rencana belajar harian ini melengkapi rangkaian inisiatif yang telah dilakukan Zenius sebelumnya, #SemuaBisaZenius, dimana para pelajar dan pembelajar di seluruh Indonesia dapat mengakses lebih dari 80.000 video pembelajaran yang ada di platform Zenius secara gratis tanpa terkecuali.

Kemudian, Zenius juga menggandeng provider Telkomsel; dalam program Ilmupedia dan juga XL; dan akan bekerjasama dengan provider lainnya untuk menghadirkan paket data gratis yang dapat digunakan untuk mengakses platform Zenius, sehingga akses ke Zenius benar-benar #GratisTotal.

Aplikasi Zenius juga mendapatkan pembaruan antarmuka dan penambahan fitur-fitur yang mendukung implementasi kelas online Zenius untuk meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi yang nyaman,“Guna menjawab tantangan belajar mandiri yang diinstruksikan oleh pemerintah, kami akan terus berupaya merumuskan berbagai pendekatan terbaik supaya siswa tetap dapat fokus dan nyaman belajar di rumah dengan platform Zenius.” tutup Rohan.