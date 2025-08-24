Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Cara mencegah sakit perut atau diare pada anak/Siloam Hospital
Health

Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 24 Agustus 2025 - 08:00
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kasus anak cacingan di Sukabumi Jawa Barat membuat heboh masyarakat dan memicu kekhawatiran akan banyak muncul kasus serupa.

Di media sosial ramai-ramai orang mulai mengkhawatirkan jika mereka hanya konsumsi obat cacing saat masih kecil.

Padahal, obat cacing ternyata juga dibutuhkan untuk orang dewasa.

Baca Juga Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

Berikut waktu pemberian obat cacing untuk anak dan dewasa

1. Obat Cacing untuk anak

Untuk anak usia 12 bulan sampai 59 bulan bisa diberikan di posyandu dengan pemberian yang dikombinasikan dengan vitamin A.

Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun bisa didapatkan di UKS atau biasa didapatkan disekolah.

Pemberian obat cacing pada anak diatas 1 tahun hanya mendapatkan albendazole sebanyak ½ butir sedangkan anak diatas 2 tahun mendapatkan 1 butir Albendazole yang dikombinasikan dengan obat DEC. Pemberian obat DEC ini untuk usia 2 sampai 5 tahun sebanyak 2 butir, usia 5 tahun- 14 tahun diberikan 3 butir dan diatas 14 tahun akan menerima 4 butir.

Baca Juga Spesies Baru Cacing Nematoda Ditemukan di Indonesia

Pemberian obat cacing dapat diulang setiap 6 bulan sekali. Pemberian obat cacing ini hanya dilakukan apabila anak sehat, tidak demam ataupun sakit, anak sudah sarapan pagi dan hanya dilakukan oleh petugas puskesmas atau kader kesehatan yang sudah terlatih dan tidak bisa dibawa pulang.

2. Obat cacing untuk dewasa

Waktu yang tepat minum obat cacing adalah segera setelah gejala cacingan muncul.

Sebagai upaya pencegahan agar Anda tak terinfeksi penyakit ini, waktu yang tepat minum obat cacing adalah setiap 6 bulan sekali. Namun anjuran ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memang berisiko tinggi mengalami cacingan.

Baca Juga Perpanjang Kontrak, Amartha Hangtuah Beri Kesempatan Kedua untuk Coach Cacing

Beberapa orang yang dianjurkan untuk minum obat cacing secara rutin setidaknya setiap 6 bulan

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?
Premium

Mengapa Frank Caprio, Legenda Caught in Providence, Berjuluk Hakim Paling Bijak Sedunia?

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian
Health

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

2 hari yang lalu
Awas! Cacingan dapat Menghambat Prestasi Anak
Health

Awas! Cacingan dapat Menghambat Prestasi Anak

1 tahun yang lalu
Anak Tak Nafsu Makan, Awas Cacingan! Kenali Gejalanya
Health

Anak Tak Nafsu Makan, Awas Cacingan! Kenali Gejalanya

1 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Kata Komnas Pengendalian Tembakau Soal Usulan Gerbong Khusus Merokok
Health

Kata Komnas Pengendalian Tembakau Soal Usulan Gerbong Khusus Merokok

22 menit yang lalu
Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya
Health

Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

1 jam yang lalu
Bukan Cuma Rendang, Ini Daftar Makanan Khas Sumatra Barat yang Wajib Dicoba
Kuliner

Bukan Cuma Rendang, Ini Daftar Makanan Khas Sumatra Barat yang Wajib Dicoba

1 hari yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

2

Kata Komnas Pengendalian Tembakau Soal Usulan Gerbong Khusus Merokok

3

Pagelaran Sabang Merauke Tampilkan Pertunjukan Kolosal nan Megah

4

Melayang di Udara dan Naik Naga Tak jadi Tantangan bagi Yura Yunita

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro