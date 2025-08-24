Obat Cacing Penting Dikonsumsi Anak dan Dewasa, Ini Kapan Waktu Minumnya

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kasus anak cacingan di Sukabumi Jawa Barat membuat heboh masyarakat dan memicu kekhawatiran akan banyak muncul kasus serupa.

Di media sosial ramai-ramai orang mulai mengkhawatirkan jika mereka hanya konsumsi obat cacing saat masih kecil.

Padahal, obat cacing ternyata juga dibutuhkan untuk orang dewasa.

Baca Juga Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

Berikut waktu pemberian obat cacing untuk anak dan dewasa

1. Obat Cacing untuk anak

Untuk anak usia 12 bulan sampai 59 bulan bisa diberikan di posyandu dengan pemberian yang dikombinasikan dengan vitamin A.

Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun bisa didapatkan di UKS atau biasa didapatkan disekolah.

Pemberian obat cacing pada anak diatas 1 tahun hanya mendapatkan albendazole sebanyak ½ butir sedangkan anak diatas 2 tahun mendapatkan 1 butir Albendazole yang dikombinasikan dengan obat DEC. Pemberian obat DEC ini untuk usia 2 sampai 5 tahun sebanyak 2 butir, usia 5 tahun- 14 tahun diberikan 3 butir dan diatas 14 tahun akan menerima 4 butir.

Baca Juga Spesies Baru Cacing Nematoda Ditemukan di Indonesia

Pemberian obat cacing dapat diulang setiap 6 bulan sekali. Pemberian obat cacing ini hanya dilakukan apabila anak sehat, tidak demam ataupun sakit, anak sudah sarapan pagi dan hanya dilakukan oleh petugas puskesmas atau kader kesehatan yang sudah terlatih dan tidak bisa dibawa pulang.

2. Obat cacing untuk dewasa

Waktu yang tepat minum obat cacing adalah segera setelah gejala cacingan muncul.

Sebagai upaya pencegahan agar Anda tak terinfeksi penyakit ini, waktu yang tepat minum obat cacing adalah setiap 6 bulan sekali. Namun anjuran ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memang berisiko tinggi mengalami cacingan.

Baca Juga Perpanjang Kontrak, Amartha Hangtuah Beri Kesempatan Kedua untuk Coach Cacing

Beberapa orang yang dianjurkan untuk minum obat cacing secara rutin setidaknya setiap 6 bulan