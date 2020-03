Cek Fakta, Benarkah Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Udara?

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa rumor tentang COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus baru SARS-CoV-2, masih bertahan, dan terus menyebar di internet. Virus corona dikatakan tidak menyebar melalui udara, apakah benar?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan virus yang menyebabkan COVID-19 tampaknya tidak bertahan di udara atau mampu menyebar melalui udara dalam jarak lebih dari sekitar 3 kaki. Namun apakah benar?

Seorang ahli dalam penularan virus mengatakan itu terlalu dini untuk mengetahui bahwa penyebaran virus tidak melalui udara. "Saya pikir WHO tidak bertanggung jawab dalam memberikan informasi itu. Informasi yang salah ini berbahaya," kata Dr. Donald Milton, ahli aerobiologi penyakit menular di School of Public Health University of Maryland dikutip dari www.npr.org, Senin (30/3/2020).

Penularan melalui udara juga “masuk akal,” menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam edisi cetak dalam Jurnal Kedokteran New England yang diulas dari para ilmuwan di Universitas Princeton, UCLA dan National Institutes of Health.

Para peneliti menyimpulkan bahwa virus itu dapat tetap di udara selama "hingga 3 jam pasca aerosolisasi." Para ilmuwan menemukan bahwa SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan penyakit baru COVID-19, dapat terdeteksi di udara hingga tiga jam, hingga empat jam pada tembaga, hingga 24 jam pada karton, dan hingga dua hingga tiga hari di plastik dan stainless steel.

Dikutip dari www.marketwatch.com,karena alasan itu, pemerintah merekomendasikan untuk mencuci tangan, membersihkan permukaan yang telah atau akan disentuh seperti permukaan handphone, dan “menjaga jarak” di ruang publik. Dianjurkan agar Anda tetap setidaknya enam kaki berjauhan dari orang lain, terutama di dalam ruangan, kata para ahli.