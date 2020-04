Sembuh dari Covid-19 Presenter Andy Cohen Ungkap Rahasia Bisa Bertahan

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar baik datang dari figur publik Hollywood. Presenter tayang bincang Andy Cohen dinyatakan sembuh setelah sebelumnya positif terjangkit virus Corona jenis baru penyebab Covid-19.

Usai dinyatakan sembuh, Cohen mengungkapkan betapa berharganya sebuah reuni keluarga.

Produser sekaligus pembawa acara bincang-bincang di saluran televisi Bravo "Watch What Happens Live with Andy Cohen itu membagikan kabar dirinya telah pulih dari Covid-19 di akun Instagram-nya @bravoandy pada Senin (31/3/2020).

Unggahan tersebut memperlihatkan Cohen sedang bersama putranya yang berusia satu tahun, Benjamin. Pria berusia 51 tahun itu sebelumnya harus mengisolasi diri sejak dinyatakan positif Covid-19 pada 20 Maret 2020.

"Saya sudah menyelenggarakan reunian selama bertahun-tahun, namun kemarin adalah yang terbaik," kata Cohen.

Dilansir AceShowbiz, Selasa (1/4/2020), Cohen mengungkapkan bagaimana dirinya bisa sembuh dari Covid-19 dalam waktu kurang dari dua pekan. Dia menyebut mengkonsumsi banyak vitamin C, minum Tylenol, dan tak lupa air mineral.

Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa gejala yang dia alami setelah positif terinfeksi Covid-19 cukup parah.

"Aku demam, dadaku juga sesak. Aku batuk-batuk dengan tenggorokan terasa gatal. Aku menggigil dan kehilangan nafsu makan," tuturnya.

Selain itu, Cohen juga menyarankan kepada follower-nya yang dinyatakan positif Covid-19 dan harus mengisolasi diri di rumah untuk membeli alat pengukur kadar oksigen. Menurut Cohen alat itu punya peran penting dalam proses penyembuhan dirinya.