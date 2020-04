Penonton Film Disney Diprediksi Hidup Lebih Lama

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah apel sehari dapat membuat Anda tak sering bertemu dengan dokter. Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa Disney, musik Disney, dan film-film Disney juga dapat menjauhkan dokter?

Menurut penelitian, bersikap optimis dan berusaha hidup bahagia akan membuat orang hidup lebih lama. Dan apa yang bisa membuat Anda lebih bahagia daripada Disney?

Menurut penelitian yang ditemukan dalam Prosiding National Academy of Sciences dan kemudian dibagikan oleh Harvard Medical School, orang-orang yang lebih optimis memiliki umur yang lebih panjang dan peluang hidup yang lebih besar hingga 85 tahun atau lebih. Dan dalam sebuah penelitian terhadap sekitar 70.000 wanita dan sekitar 1.400 pria lainnya,mereka hidup setidaknya sampai umur 85 tahun.

Dilansir dari www.insidethemagic.net, Harvard menyimpulkan dari penelitian: mengapa optimisme memengaruhi umur panjang? Penelitian ini tidak dirancang untuk menjelaskan hal ini, tetapi para peneliti memiliki beberapa pemikiran.

Sementara satu komponen optimisme tampaknya diwariskan yaitu, terkait dengan gen kita, lingkungan dan pembelajaran kita juga membentuk bagian yang signifikan. Salah satu kelebihannya adalah kita semua bisa belajar cara untuk lebih optimis. Apakah Anda secara alami optimis atau tidak, Anda dapat mengambil langkah-langkah tertentu ke arah itu.

Jadi, bagaimana ini terhubung ke Disney? Yah, itu sederhana: Disney membuat kita semua bahagia. Mickey Mouse pada dasarnya hidup dan bernafas optimisme.

Di hampir setiap film Disney Princess , dari Snow White hingga The Little Mermaid penonton diajari untuk bertahan dan tetap optimis tidak peduli apapun kendala yang kita hadapi. Timon dan Pumbaa dari The Lion King telah memberi tahu kita "jangan khawatir" sejak 1994.

Dan memiliki sesuatu yang indah untuk dinanti-nantikan seperti liburan ke Disneyland atau Disney World membuat kita menjadi manusia yang lebih bahagia dan lebih optimis.

Jadi pesan tiket anda, pergi menonton film terbaru, dan memasukkan daftar playlist lagu favorit Anda. Karena melakukan apa pun yang Anda bisa untuk melihat sisi baik dan berusaha sebaik mungkin untuk bersikap optimis akan membantu Anda menjalani hidup yang lebih lama, lebih bahagia

Pada saat kita tiba di Taman Disney, kita terus mencari sisi baiknya, karena taman hiburan dan resor memberitahu kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita atau hambatan apa pun yang harus kita lalui untuk sampai ke sini , kami mengalami keajaiban Disney selama liburan kami berlangsung, baik itu satu hari atau satu minggu. Dan keajaiban dan optimisme yang dibawa Taman Disney yang membuat kita ingin kembali lagi dan lagi.