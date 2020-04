Setelah 5 Tahun Meninggal, Youtube Robin Williams Lahir

Bisnis.com, JAKARTA - Penggemar budaya pop punya alasan besar lain untuk mengunjungi YouTube. Sebelumnya, almarhum komedian Robin Williams meluncurkan saluran YouTube resmi, menampilkan klip klasik dari beberapa pertunjukan stand-up yang paling berkesan.

Dilansir dari www.eonline.com, dengan bantuan dari Time Life dan Robin Williams Estate, saluran ini juga diharapkan menampilkan wawancara dengan teman dan keluarga Robin. Video retrospektif lain dari bintang Hollywood juga akan dirilis di hari-hari dan minggu-minggu mendatang.

Jadi apa yang bisa penggemar mulai tonton sekarang dari rumah atau kantor mereka? YouTube Robin Williams sudah memiliki klip-klip HBO spesial Robin 2002 berjudul Live on Broadway di mana ia membahas segalanya mulai dari golf hingga Koko the Gorilla. Ada juga sebagian dari HBO Special 1978 miliknya berjudul Off the Wall.

Robin meninggal pada Agustus 2014 pada usia 63. Kematiannya diputuskan sebagai bunuh diri. "Aku menghabiskan tahun terakhir ini untuk mencari tahu apa yang membunuh Robin," istrinya Susan Schneider sebelumnya dilansir dari www.people.com.

Akhirnya, keluarga, teman, dan penggemar terus menghormati Robin sebagai bintang Hollywood yang selalu membawa tawa dan bakat ke layar lebar dan panggung apa pun yang dia jalani.

"Jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk menghormatinya, menjadi relawan di tempat penampungan tunawisma setempat, atau mencari cara membuat ransel bantuan tunawisma. Berikan satu atas namanya. Dia akan menyukainya," tulis putri Robin, Zelda Williams di Instagram."