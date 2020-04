Apakah Benar Vitamin C Bisa Mencegah Penularan Virus Corona?

Bisnis.com, JAKARTA - Dokter dan ilmuwan di seluruh dunia, saat masih mencari metode pengobatan dan vaksin untuk virus corona (Covid-19). Mereka telah menguji beberapa obat seperti antivirus, antimalaria, dan obat unani, untuk mengurangi efek Covid-19.

Dilansir dari Boldsky.com pada Kamis (2/4/2020), ada banyak teori yang mengklaim sebagai obat untuk Covid-19, namun semuanya bisa dibuktikan secara ilmiah.

Menurut laporan dari dokter asal New York, Dr. Andrew G. Weber, mengatakan orang-orang pulih lebih cepat setelah mengkonsumsi Vitamin C. “Mereka pulih lebih cepat setelah mengkonsumsi Vitamin C, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengonsumsi.”

Pengungkapan ini berdasarkan penelitian yang melaporkan jika vitamin C memiliki efek menguntungkan pada infeksi, tekanan darah, dan cenderung mempersingkat masa tinggal pasien di ICU.

Vitamin C memang sangat penting bagi manusia, karena berfungsi sebagai antioksidan yang berkontribusi untuk kekebalan tubuh. Juga sebagai penyelamat sel dari radikal bebas, dan sangat efektif untuk mencegah dan mengobati infeksi saluran pernafasan.

Sebuah penelitian dalam jurnal The Royal Society Of Medicine menyampaikan bahwa vitamin C bisa meningkatkan fungsi sel-T didalam tubuh dan mengurangi multiplikasi virus.

Dan sebuah studi uji klinis yang dilakukan pada bulan Februari 2020 lalu, menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu menghilangkan cairan alveolar dan mengurangi kerusakan pada paru-paru. Vitamin C juga dapat membantu mencegah flu biasa, dan bisa digunakan sebagai obat untuk penderita influenza