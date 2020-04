Komik Sri Asih Tayang di LINE Webtoon, Rayakan Kosasih Day 2020

Bisnis.com, JAKARTA – Merayakan Kosasih Day 2020, Sri Asih kembali menitis di Bumi Nusantara melalui komik Sri Asih: Celestial Goddess yang tayang di LINE Webtoon.

Karakter jagoan Indonesia yang diciptakan Bapak Komik Indonesia RA Kosasih ini dikenal sebagai karakter jagoan pertama dalam sejarah komik Indonesia.

Is Yuniarto, General Manager Bumilangit Comic Media, mengatakan bahwa Webtoon Sri Asih: Celestial Goddess hadir pada momentum istimewa, 4 April 2020. Hari ini adalah perayaan 101 tahun kelahiran Sang Maestro komik Indonesia, RA Kosasih.

“Komik yang digarap dua talenta komikus terbaik Indonesia, Devita Krisanti dan Archie the RedCat ini menampilkan sosok jagoan Sri Asih dalam konsep dan desain baru dan kekinian. Jagoan perempuan pertama Indonesia ini harus belajar menyesuaikan diri antara tugas sekolah, berlatih terbang, menguasai selendang ajaib, serta menghadapi sosok-sosok kegelapan yang selalu mengintai,” ujar Is Yuniarto dalam keterangan resminya, Sabtu (4/4/2020).

Sri Asih: Celestial Goddess merupakan judul LINE Webtoon Official terbaru dari Bumilangit, menyusul Virgo and the Sparklings yang sudah lebih dulu mencatat sukses dan dibaca jutaan orang serta diterjemahkan ke dalam 21 bahasa oleh para fans internasional.

Komik Sri Asih: Celestial Goddess akan diterbitkan mingguan melalui platform baca komik gratis Line Webtoon. Webtoon ini akan menceritakan perjalanan Sri Asih sebagai perempuan muda yang menjalankan hidup sebagai jagoan di dunia masa kini.

Sri Asih: Celestial Goddess diceritakan oleh Archie the RedCat dan digambar oleh Devita Krisanti. Duo komikus muda ini karyanya menjadi salah satu webtoon terpopuler di Indonesia.

Dalam webtoon Sri Asih: Celestial Goddess ini diceritakan seorang perempuan bernama Alana yang sedari kecil sering melihat makhluk gaib. Kehidupannya sebagai remaja biasa tiba-tiba berubah saat teman-temannya dilanda bahaya. Sebuah kekuatan hebat datang kepadanya. Alana menjadi sesosok dewi yang siap menyelamatkan dunia dari energi jahat.

Devita Krisanti selaku ilustrator menyampaikan antusiasmenya. Menurut Devita menggambar Sri Asih seperti menggambar sosok perempuan Indonesia yang bisa jadi panutan.

“Kuat, cerdas, berhati mulia, cantik serta elegan. Mudah-mudahan dengan adanya komik Sri Asih versi LINE Webtoon ini makin banyak yang tertarik untuk mengenal jagoan Indonesia kita ini,” ujarnya.

Archie the Redcat, sang penulis, memberikan pandangan yang sama. Menurut Archie Sri Asih adalah jagoan yang ikonik.

“Semoga melalui komik ini generasi baru juga dapat berkenalan dengan hebatnya karakter ciptaan Bapak Komik Indonesia,” ujarnya.

Tokoh Sri Asih diciptakan saat Indonesia belum lama merdeka, yakni pada 1953.

Dalam semesta cerita komik Bumilangit, sosok Sri Asih diceritakan sebagai salah satu jagoan yang terkuat.

Tahun lalu, Sri Asih yang diperankan Pevita Pearce muncul pertama kali dalam film Gundala. Film Sri Asih yang disutradarai Upi, saat ini sedang dalam tahap praproduksi.