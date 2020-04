Sekjen PBB Siap Bantu Personel PBB di Tempat Tugasnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Saat dunia bergulat dengan COVID-19, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitasnya untuk mengatasi penyebaran virus corona di dalam angkatan kerjanya sendiri untuk memastikan bahwa Organisasi dapat terus memberikan mandat penyelamatan nyawanya di seluruh dunia.

Pada pertemuan baru-baru ini, Sekretaris Jenderal António Guterres memberikan penghormatan kepada personel kesehatan PBB yang bekerja untuk memastikan kesejahteraan personel PBB selama krisis COVID-19. Pada Maret 2020, PBB memiliki 763 tenaga kesehatan yang bekerja di berbagai fasilitas medis di seluruh dunia, termasuk di kantor pusat dan kantor lapangan yang memberikan layanan untuk mendukung personil PBB dalam pekerjaan vital mereka.

"Mereka menghadapi kesulitan besar ... apa pun yang bisa saya lakukan, saya selalu siap," ujar Guterres dikutip dari laman www.un.org, Selasa (7/4/2020). Dia menambahkan bahwa sementara dia menghargai pekerjaan mulia mereka, dia juga peduli dengan kesehatan mereka sendiri dan kesejahteraan.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Division of Healthcare Management and Occupational Safety and Health (DHMOSH) di Department of Operational Support dan dihadiri oleh anggota kantor medis PBB, rumah sakit dan klinik di seluruh dunia, dirancang untuk menyediakan sistem kesehatan PBB, tenaga kerja dengan informasi tentang alat-alat yang tersedia untuk mereka selama krisis COVID-19, termasuk rencana perawatan mandiri yang berfokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan, serta kesempatan untuk membahas masalah medis yang muncul.

Menurut Dr. Jillann Farmer, Direktur Medis PBB, tantangan saat ini sebagian besar terkait dengan pengaturan lokal dari kemampuan respons yang sesuai termasuk evakuasi medis. Sebagian besar operasi lapangan PBB berada di negara-negara dengan kemampuan medis lokal yang terbatas. Secara umum, tempat tugas lokal memiliki lebih sedikit dokter, perawat, spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Dia mengatakan bahwa tekanan pada tenaga kesehatan global terus meningkat, dan tekanan ini terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah beban penyakit yang berpotensi besar yang menekankan kapasitas sistem kesehatan dan yang kedua adalah dampak buruk pada petugas kesehatan, termasuk risiko infeksi.

Karena pandemi COVID-19, sistem perawatan kesehatan global dapat beroperasi pada kapasitas maksimum selama berbulan-bulan. Tidak seperti ventilator atau bangsal rumah sakit, petugas layanan kesehatan “tidak dapat segera diproduksi” atau “beroperasi pada 100 persen dalam jangka waktu lama”. Sangat penting bahwa Organisasi melihat petugas kesehatan "tidak hanya sebagai pion yang akan dikerahkan, tetapi sebagai individu yang harus dilindungi".

Farmer mencatat, Sementara layanan kesehatan sering menerima peningkatan risiko infeksi sebagai bagian dari profesi yang mereka pilih, mereka sering menunjukkan kekhawatiran tentang penularan keluarga, terutama melibatkan anggota keluarga yang berusia lanjut, terganggu kekebalan tubuh, atau memiliki kondisi medis kronis.

Di bawah Department of Operational Support (DOS), DHMOSH telah terlibat dengan semua layanan medis PBB. DOS telah memperkuat upayanya dengan satuan tugas evakuasi medis yang berdedikasi dan meningkatkan layanan ambulans udara. The Office of Supply Chain Management (OSCM), bersama dengan DHMOSH, sedang menilai opsi pengujian COVID-19, dan telah melakukan pengadaan peralatan secara terpusat, termasuk peralatan pelindung diri (PPE) dan distribusinya untuk operasi lapangan.

DHMOSH mengimbau dan mendorong petugas layanan kesehatan PBB untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan negara tuan rumah, serta dengan perwakilan lokal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tempat tugas mereka.