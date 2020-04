CEK FAKTA: Virus Bertahan di Udara 8 Jam

Bisnis.com, JAKARTA -- Akhir-akhir ini ada pesan berantai di Whatsapp menggunakan taktik misinformasi umum yang mana artikel berita asli dibagikan dengan teks palsu untuk membuat pesan tersebut dapat dipercaya dan kredibel.

Pengirim WhatsApp yang viral yang mengutip tautan ke artikel berita oleh CNBC, membuat klaim menyesatkan tentang berapa lama virus corona dapat bertahan hidup di udara dan di permukaan lain.

Penyakit COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Wabah ini telah mempengaruhi lebih dari 188 negara dan wilayah dengan lebih dari 300.000 kasus di seluruh dunia dan 13.600 kematian. Hal ini diyakini menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, dan melalui tetesan yang terinfeksi seperti bersin dan batuk. Badan kesehatan internasional dan regional telah merekomendasikan isolasi diri dan karantina untuk membantu menghambat penyebarannya.

Dilansir dari www.boomlive.in, Selasa (7/4/2020), ini adalah fakta terkait pesan berantai tersebut:

Pesan itu menyesatkan karena membuat pernyataan yang salah bahwa artikel itu tidak dibuat. Artikel CNBC berbicara tentang bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang mempertimbangkan 'tindakan pencegahan di udara' untuk staf medisnya setelah sebuah penelitian menunjukkan virus corona dapat bertahan hidup di udara.

Artikel tersebut memuat kutipan dari Robert Redfield, direktur United Stated Centers for Disease Control and Prevention yang memberi tahu Kongres AS bahwa badan tersebut mengevaluasi berapa lama virus yang menyebabkan COVID-19 bertahan, terutama pada permukaan yang berbeda.

WHO tidak dapat mengatakan dengan pasti tetapi mengatakan bahwa virus dapat bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari di permukaan, tergantung pada permukaan, suhu dan kelembaban, "Tidak pasti berapa lama virus yang menyebabkan COVID-19 bertahan di permukaan, tetapi tampaknya berperilaku seperti virus corona lainnya. Studi menunjukkan bahwa coronavirus (termasuk informasi awal tentang virus COVID-19) dapat bertahan di permukaan selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Ini dapat bervariasi dalam kondisi yang berbeda.”

Terdapat juga dua studi yang tersedia di lapangan yang fokus pada kemampuan bertahan hidup virus corona di permukaan. Yang pertama diterbitkan dalam New England Journal of Medicine, yang membandingkan aerosol dan stabilitas permukaan SARS-CoV-2 - virus corona saat ini dengan SARS-CoV-1, virus corona manusia yang paling dekat hubungannya.

Studi kedua dilakukan oleh dua universitas Jerman di Journal of Hospital Infections (JHI), yang menganalisis 22 studi untuk memeriksa kemampuan bertahan hidup dari virus corona pada permukaan seperti logam, plastik, kertas dan baja. Itu tidak termasuk SARS-CoV-2