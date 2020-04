Inikah Penyebab Glenn Fredly Meninggal Dunia?

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari musisi Tanah Air, Glenn Fredly Deviano Latuihamallo yang meninggal dunia pada Rabu petang dalam usia 44 tahun, di RS Setia Mitra di Jakarta Selatan.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Tompi, sahabat dekat sekaligus rekan sesama musisi kepada wartawan pada Rabu (8/4/2020).

Pelantun "Kasih Putih" itu dilaporkan meninggal pada pukul 18.00 WIB di rumah sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta.

"Meninggal tadi jam 6-an (sore) di rumah sakit Setia Mitra Fatmawati," kata Tompi..

Penampilan musisi Glenn Fredly tampil di Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018 di Jakarta (02/3/2015). Berbeda dengan penampilannya selama ini, selain membawakan lagu-lagu hitsnya, Glenn Fredly juga menampilkan lagu milik grup musik legendaris Slank diantaranya Gara-Gara Kamu,Mawar Merah,I Miss You But I Hate You. Bisnis/Nurul Hidayat

Glenn disebut-sebut meninggal karena radang selaput otak.

Hingga saat ini jenazah Glenn masih berada di rumah sakit dan belum diketahui akan disemayamkan di mana. Pihak keluarga hingga saat ini belum memberikan keterangan.

Glenn, kelahiran Jakarta 30 September 1975 meninggalkan seorang istri, Mutia Ayu dan seorang anak perempuan.