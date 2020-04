Menteri LHK Ternyata Punya Rencana Konser di NTT dengan Glenn Fredly

View this post on Instagram

Saya sangat bersedih dan sangat kehilangan mendengar sahabat saya Glenn Fredly telah berpulang. KLHK pernah bersama Glenn Fredly di berbagai kesempatan. . Seperti saat konser musik di Ambon, saat land mark hutan Indonesia bersama Bapak Presiden Jokowi di Arboretum Manggala Wanabakti dan juga waktu konser dengan pembagian bibit pohon. . Tahun ini sudah direncanakan untuk konser juga di NTT, Papua dan Maluku, juga dengan konsep pembagian bibit pohon. . Saya sedih sekali, dan segenap doa tertuju untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Selamat jalan sahabat terkasih. Kamu juga kekasih Allah...@glennfredly309