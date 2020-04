Disney Akan Rilis Docuseries dari Serial The Mandalorian

Bisnis.com, JAKARTA - Disney akan merilis dokumenter behind the scenes dari serial sempalan Star wars, The Mandalorian di platform Disney Plus, yang akan ditayangkan perdana pada Hari Star Wars di tanggal 4 Mei.

Dilansir Deadline, Kamis, docuseries bertajuk "Disney Gallery: The Mandalorian" nantinya akan terdiri dari delapan episode yang dipandu oleh pencipta dan pelopor "The Mandalorian", Jon Favreau.

Setiap bab dari "Disney Gallery: The Mandalorian" mengeksplorasi sisi berbeda dari serial melalui wawancara, rekaman (footage) yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan percakapan roundtable.

Topik yang dibahas termasuk proses pembuatan film, warisan "Star Wars" dari George Lucas, bagaimana para pemain menghidupkan karakter, teknologi, efek visual, score ikonik, dan koneksi ke karakter dan properti "Star Wars" dari seluruh galaksi.

"Disney Gallery: The Mandalorian" adalah kesempatan bagi penggemar acara untuk melihat ke dalam dan melihat perspektif yang berbeda, dan mungkin pemahaman yang lebih besar," kata Favreau.

"Kami memiliki pengalaman hebat dalam membuat pertunjukan dan kami berharap dapat membagikannya dengan Anda," ujarnya melanjutkan.

"Disney Gallery: The Mandalorian" akan tayang perdana tiga hari setelah musim pertama "The Mandalorian" selesai di Inggris, Prancis, Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Austria, dan Swiss.

Sementara, musim kedua "The Mandalorian" dijadwalkan akan tayang perdana di musim gugur.

Disney Plus juga akan merilis seri final "Star Wars: The Clone Wars", yang akan berakhir setelah tujuh musim. Seri ini mengeksplorasi peristiwa yang mengarah ke "Star Wars: Revenge of the Sith".

