Brand Fesyen Lokal Momelca Andalkan Busana Feminin

Bisnis.com, JAKARTA - Trend daily fashionable outfit menjadi produk yang mengikuti model dan trend yang silih berganti mengikuti zaman.

Momelca, salah satu brand Indonesia menawarkan ragam produk fashion ready to wear yang mengandalkan busana feminin.

Momelca, menghadirkan ragam baju dan dress bernuansa feminim yang dapat dipadupadankan sesuai kondisi.

Dengan harga terjangkau, Momelca menawarkan berbagai produk baru bergaya casual, yang cocok dipakai untuk kegiatan santai ataupun semi formal. Momelca senantiasa mengedepankan kualitas terbaik untuk menghadirkan kesan stylish, namun tetap nyaman bagi yang memakainya.

“Momelca menggunakan bahan baku terbaik dan diproses oleh penjahit lokal terpercaya, yang memungkinkan kita bertumbuh sebagai brand besar” ujar Meilody Indreswari, selaku Co-Founder Momelca dalam keterangan tertulisnya.

Di tahun ini, Meilody Indreswari bersama Momelca membawa Trend Style Pop Colors, dengan warna bright colors dan siluet feminim. Menurutnya, dengan tagline #SemuaBisaCantik, Momelca mengusung trend dress-dress cantik yang bisa dipakai semua wanita dari berbagai latar belakang, usia, dan bentuk tubuh.

Inovasi produk Momelca senantiasa mempertimbangkan kenyamanan (comfortable) dan mengikuti zaman (trendy). Tidak hanya mengikuti trend forecasting setiap tahunnya, inspirasi style produk Momelca ke depannya juga akan berkolaborasi dengan para Influencer.

Meilody Indreswari mengajak para influencer untuk ikut terlibat dalam brand, dengan melakukan photo OOTD, live shopping streaming, produksi content, review endorsement, dan akan ada banyak projek kolaborasi lainnya.

Momelca menggandeng influencer ternama Indonesia di tahun ini, seperti Cherly Juno, Chikita Meidy, Lucintaluna, Tante Lala, Maria Karinna, Louiss Escarlet, Emeralda Permata, Maya Septha, dan masih banyak lainnya.

Tidak main-main dalam inovasi produk, Momelca menawarkan konsumennya koleksi yang tetap santai sehingga dapat disesuaikan dengan aktivitas harian. Bahan yang digunakan ringan untuk mengutamakan kenyaman saat dipakai dan dapat menyerap keringat. Meilody sendiri bersama tim Momelca mendesain dress sampai ukuran size besar, sehingga memungkinkan untuk dipakai wanita dengan berat badan lebih.

Menurut Meilody, hampir semua kategori dress yang dikeluarkan Momelca menjadi product best seller yang selalu sold out. Top (atasan) juga untuk saat ini menjadi second best seller Momelca.

“Kami mengedepankan kualitas yang baik untuk setiap koleksi kami. Hal ini dilakukan supaya ada kecintaan yang tumbuh pada brand lokal Indonesia yang bersinergi dengan para penjahit lokal, sehingga selain dapat membuka lapangan pekerjaan, Momelca berharap dengan memberikan kualitas terbaik akan membuat Momelca semakin dikenal dan dicintai masyarakat” papar Co-Founder Momelca tersebut.

