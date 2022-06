Restoran Minang Ala Sultan di Cilegon Raih Rekor MURI

Bisnis.com, JAKARTA - Restoran The New Natrabu di Grand Mangku Putra Arcade (GMPA) Cilegon dinobatkan menjadi restoran minang terbesar di dunia oleh Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).

Untuk diketahui, The New Natrabu Cilegon merupakan hasil kerja sama antara anak perusahaan PT Riyadh Group Indonesia, PT Bally Internasional Hotel & Convention Centre (Members of Riyadh Group Indonesia) dengan Restoran Natrabu

Penyerahan piagam penghargaan diserahkan langsung Pendiri MURI Jaya Suprana di Museum MURI, Mall of Indonesia Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Adapun penghargaan tersebut diberikan karena The New Natrabu Cilegon adalah satu-satunya restoran minang di dunia yang bisa menampung hingga 1.000 kursi. Selain itu, The New Natrabu Cilegon juga dilengkapi dengan area pendaratan helikopter (helipad) pribadi yang bisa digunakan oleh tamu.

“Pemberian rekor dunia ini betul-betul mengharukan dan membanggakan kita semua, sekaligus memperlihatkan betapa hebatnya ketahanan nasional bangsa Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/6/2022).

Terlebih di masa-masa pandemi, di mana banyak pengusaha yang bertarung membuka usaha baru. Jaya meyakini bahwa anugerah MURI kepada The New Natrabu Cilegon akan menjadikan restoran Minang tersebut sebagai destinasi kuliner dan wisata unggulan, khususnya di Cilegon.

“Sebagai restoran peraih MURI saya yakin The New Natrabu Cilegon akan terus membuat program dan inovasi yang kolosal dan monumental,” katanya.

Sementara Presiden Direktur PT Grand Mangku Putra (GMP) Tb Iman Ariyadi menyampaikan, rekor MURI ini akan menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh tim.

“Rekor ini adalah semangat, sehingga kami bisa terus melakukan inovasi terhadap pelayanan, fasilitas dan tentunya rasa masakan di restoran,” ucapnya.

Menurutnya, rekor MURI ini bukan capaian jangka pendek perusahaan, tetapi menjadi tantangan besar untuk terus semakin baik. Prestasi ini menjadi cikal bakal pengembangan kawasan terpadu GMPA ke depan, seiring pengerjaan sejumlah rencana bisnis seperti pengembangan lifestyle mall dan kondotel.

Iman menegaskan bahwa pengembangan usaha yang dilakukan pihaknya di GMPA diharapkan membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat sekitar lewat pembukaan lapangan kerja, dan tentunya meningkatkan pemasukan asli daerah (PAD).

Presiden Direktur Riyadh Group Indonesia Bally Saputra Datuk Janosati menyebutkan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah bercita-cita atau terpikir untuk mendapatkan rekor MURI. Namun ternyata MURI memantau apa yang mereka lakukan dan jalankan selama dua bulan ini di The New Natrabu Cilegon.

“Alhamdulillah, dua bulan kami jalankan usaha restoran ini sudah bisa memperoleh rekor dunia ini. Tentu sangat membanggakan dan akan memacu kami untuk berinovasi lebih baik lagi,” ujar Konsul Jenderal Kehormatan Nepal untuk Indonesia tersebut” tuturnya.

Dia menuturkan semula Riyadh Group Indonesia ingin fokus dalam pengembangan bisnis hospitality. Namun karena saat itu ekonomi sedang lesu dan pandemi Covid-19 kemudian datang mendera, maka akhirnya terpikir untuk berkolaborasi membuka restoran Minang dengan menggandeng Restoran Natrabu dan PT GMPA selaku pemilik tempat.

“Saya berpikir lokasi GMPA ini butuh sesuatu yang baru yang dapat mendongkrak nama kawasan. Sesuatu hal baru yang mampu menjadi pintu masuk bagi pengembangan proyek mixed-use ini ke depan, apalagi belum ada proyek kompetitor lain di Cilegon, sehingga kami harus lakukan usaha lebih,” ujarnya.

Bally menambahkan, rekor MURI juga semakin memacu pihaknya untuk terus mengembangkan jaringan The New Natrabu ke seluruh Indonesia dan mancanegara (go international).

“Kami juga akan go international dengan mengajak kerjasama teman-teman REI dan FIABCI (Federasi Realestat Dunia) untuk berinvestasi. Karena di luar negeri itu sewa tempat sangat mahal, nah anggota FIABCI itu tersebar luas di semua negara dan memiliki banyak aset properti. Kita akan ajak mereka bekerjasama,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, The New Natrabu sedang menyiapkan cabang di Kuala Lumpur, Penang, Langkawi, Johor Bahru, New York dan London. Selain itu akan dibuka Akademi Chef The New Natrabu untuk mendidik 100 chef yang akan disebar di semua cabang yang dibuka sehingga cita rasa masakan tetap terjaga.

“Kami bercita-cita menjadikan The New Natrabu sebagai pintu gerbang pariwisata Sumatera Barat dan Indonesia di seluruh dunia. Lewat restoran Minang, kita go international,” kata Bally.

