Pengemudi ojek online melintas di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Entertainment

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

Redaksi
Redaksi
 Senin, 18 Agustus 2025 - 13:00
Bisnis.com, JAKARTA - Ragam promo masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Di bawah ini merupakan daftar promo yang diberikan oleh Gojek, Grab, dan ShopeeFood. Promo tersebut ada yang berlaku hingga 31 Agustus 2025.

Berikut daftar promo yang diberikan oleh Gojek, Grab, dan Shopeefood spesial Kemerdekaan pada Agustus 2025.

Baca Juga Promo iBox Anniversary Agustus 2025, Banyak Diskon hingga 20%

Daftar Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1. Gojek

Gojek memberikan deretan promo untuk layanan GoRide dan GoCar selama bulan Agustus 2025. Promo ini masih berlaku hingga akhir bulan dan bisa dinikmati dengan syarat tertentu.

Daftar Kode Promo Gojek:

Baca Juga Daftar Harga iPhone Terbaru Agustus 2025, Ada Promo hingga Rp5 Juta!
  • GAJIAN
  • GOSTASIUN
  • GOBANDARA
  • COBAINGOJEK
  • GORIDEAJA
  • GOCARAJA
  • GOWEEKEND

Untuk GoFood, Gojek memberikan beragam promo yang berbeda-beda bagi pengguna dan wilayahnya. Anda bisa melakukan pengecekan promo di halaman GoFood di aplikasi Gojek.

2. Grab

Grab memberikan promo Diskon Puas Kilat hingga 80% dalam rangka Hari Kemerdekaan. Promo ini berlangsung hingga 18 Agustus 2025.

Baca Juga 10++ Promo Kuliner Rp17.000 Spesial 17 Agustus 2025: Wingstop, Sushi Tei, Subway

Daftar promo Grab:

  • Diskon 40% untuk Bandung, Makassar, Palembang, Surabaya, Medan, Yogyakarta
  • Diskon 61% dengan GrabUnlimited diskon hingga 55% + gratis ongkir s.d 10rb
  • Diskon 50% untuk lebih dari 20 wilayah di Indonesia
  • Diskon 80% berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang berlaku 1 menit di waktu tertentu

3. ShopeeFood

ShopeeFood memberikan promo ShopeeFoodDay yang berlaku pada 17-18 Agustus 2025. Di mana promo yang diberikan yakni:

  • Gratis Ongkir Xtra s/d 30 Ribu
  • Diskon Merdeka s/d 90%
  • ShopeeFood Deals Rp1 untuk Burger King menu Ayam Crispy + Nasi
  • ShopeeFood Deals untuk brand Janji Jiwa, Sei Indonesia, Wingstop, Hokben, Chatime, hingga Burger Bangor.
Penulis : Redaksi
