10++ Promo Kuliner Rp17.000 Spesial 17 Agustus 2025: Wingstop, Sushi Tei, Subway

Bisnis.com, JAKARTA - Segera nikmati beragam promo harga Rp17.000 untuk berbagai brand kuliner, yang diberikan spesial Kemerdekaan RI.

Promo ini diberikan untuk masyarakat dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

Bagi para pemburu promo, hal ini menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga menikmati diskon besar-besaran.

Adapun promo yang diberikan di bawah ini yakni makanan dan minuman miliki harga spesial Rp17.000 yang berlaku pada 17 Agustus 2025.

Berikut ini daftar promo kuliner spesial kemerdekaan yang berlaku pada bulan Agustus 2025.

Daftar Promo Kuliner Harga Rp17.000 Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

1. Subway

Subway memberikan Promo Merdeka dengan melakukan tebus murah Rp17.000 untuk menu 6-inch Chicken Slice dengan pembelian sandwich 6-inch Italian BMT.

Kemudian pembeli juga bisa menebus murah Chicken Slice dengan Harga hanya Rp8.000 dengan syarat khusus untuk pengguna Kartu Debit BNI.

Promo ini berlaku selama dua hari yakni pada 17-18 Agustus 2025.

2. Pan & Co

Promo tebus murah Pancake diberikan oleh Pan & Co, di mana pembeli bisa melakukan pembelian pancake seharga Rp17.845.

3. Uncle Tetsu Shop

Uncle Tetsu Shop memberikan promo diskon p17.000 spesial Hari Kemerdekaan untuk setiap pembelian 1 Cheesecake/1 Box Cheesetart.

Promo ini berlaku mulai tanggal 16-22 Agustus 2025.

4. Amanda

Bronis Amanda memberikan promo Merdeka diskon 17% untuk seluruh varian brownies. Promo ini hanya berlaku satu hari yakni pada 17 Agustus 2025.

5. Genki Sushi

Spesial Semua Serba Rp17.000 diberikan oleh Genki Sushi untuk lebih dari 19 menu sushi. Promo ini berlaku terbatas di sejumlah gerai.

6. Wingstop

Wingstop memberikan promo spesial Kemerdekaan Harga Rp17.845 untuk menu 1 Wingstop Chicken + 1 Rice (R) + 1 Free Refill Drink.

Promo lainnya juga berlaku untuk paket:

Merdeka 1: 2 Churros + Frestea Jasmine

Merdeka 2: Voodoo Fries + Frestea Jasmine

Merdeka 3: 4 Boneless + Rice

Merdeka 4: 2 Chrunchy Wings + Rice

7. Sushi Tei

Promo Indepence Day pada tanggal 15-17 Agustus 2025 untuk menu Merdeka 45K dan Merdeka 80k.

8. Sour Sally

Sour Sally memberikan potongan harga Rp17.000 untuk menu Large Cup Frozen Yogurt khusus tanggal 16-17 Agustus 2025.

9. Sancha

Promo spesial diberikan Sancha pada 16-18 Agustus 2025. Di mana kamu bisa menikmati potongan harga hingga 175 untuk semua varian Milk Tea.

Syaratnya yakni cukup melakukan pembelian minimal Rp50.000, berlaku di seluruh outlet Sancha.

10. Chatime

Chatime memberikan harga spesial Kemerdekaan Rp17.000 untuk varian Grass Jelly Fresh Milk dan Matcha Latte ukuran reguler untuk tanggal 15-17 Agustus 2025.

Daftar promo lainnya yang berlaku selama Agustus 2025...