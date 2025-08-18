Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Vape atau rokok elektrik yang berada di dalam kotak pensil anak. Bentuk vape yang beredar di masyarakat sangat variatif dan memiliki warna yang cerah./TSET
Travel

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Senin, 18 Agustus 2025 - 19:15
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Singapura baru-baru ini berencana untuk memperketat aturan dan hukuman tentang penggunaan vape atau rokok elektrik, yang akan dianggap sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba.

Dalam pidato pada Rapat Umum Hari Nasional 2025, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengungkapkan bahwa Pemerintah Singapura akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas terhadap vaping.

PM Wong menyoroti ada bahaya yang lebih besar dari vaping. Bukan soal alatnya, tetapi soal zat yang terkandung di dalamnya.

Baca Juga Apa itu Etomidate? Zat Liquid Vape yang Berbahaya

Pasalnya, belakangan banyak terlacak bahwa vape yang beredar mengandung zat berbahaya seperti etomidate, sejenis obat anestesi yang bisa membuat penggunanya mudah tertidur.

Selama ini pemerintah Singapura hanya memperlakukan penggunaan vape seperti rokok biasa, dengan pelakunya hanya akan dikenakan denda jika digunakan secara bebas di sembarang tempat.

Namun, PM Wong mengatakan bahwa aturan itu tidak lagi cukup, karena hingga kini masih banyak orang yang diam-diam tetap menggunakan vape.

Baca Juga Mengenal Evali, Penyakit Paru yang Disebabkan Penggunaan Vape

Oleh karena itu, pihaknya akan memperlakukan vaping sebagai "masalah narkoba" dengan hukuman yang lebih berat, yang berarti bisa membuat pelakunya mendapatkan hukuman penjara dan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menjual vape dengan zat berbahaya.

Tak hanya Singapura, ternyata vape juga dilarang digunakan di beberapa negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Karibia, yang mencakup kepemilikan, penggunaan, penjualan, impor, atau periklanan.

Hal ini perlu menjadi perhatian para pengguna vape aktif, terutama yang hendak bepergian atau melancong ke negara-negara bebas vape ini.

Baca Juga WHO Khawatir, Anak Sekolah Pengguna Vape Kian Banyak di Indonesia

Pasalnya, kebiasaan buruk ini bisa jadi menyeret Anda ke masalah tak hanya soal kesehatan tapi juga masalah hukum. Menurut pakar perjalanan Ski Vertigo, sangat penting untuk memahami berbagai peraturan agar terhindar dari penyitaan, denda, atau bahkan dipenjara.

"Wisatawan harus sangat berhati-hati. Membawa vape ke negara seperti Singapura, Thailand, Qatar, atau India dapat mengakibatkan penyitaan, denda, atau dalam kasus ekstrem, hukuman penjara," ujar Ski Vertigo.

Jika Anda diharuskan melewati bea cukai atau pemeriksaan keamanan saat transit, hal itu bisa menjadi masalah di negara-negara yang melarang vape. Oleh karena itu, disarankan untuk meninggalkan perangkat Anda di rumah.

Berikut ini adalah negara-negara dengan larangan penuh untuk vaping:

Asia

1. India – Larangan penuh untuk produksi, penjualan, dan impor rokok elektrik.
2. Thailand – Larangan ketat untuk impor, ekspor, penjualan, dan kepemilikan; pelanggar dapat menghadapi denda atau hukuman penjara.
3. Singapura – Larangan total untuk penjualan, penggunaan, dan kepemilikan, dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba.
4. Nepal – Larangan penjualan dan distribusi.
5. Bhutan – Larangan penjualan dan distribusi
6. Korea Utara – Tidak ada data resmi, tetapi kemungkinan dilarang.

Timur Tengah

1. Qatar – Penjualan dan penggunaan dilarang.2. Oman – Larangan impor, penjualan, dan iklan.
3. Kuwait – Penjualan dilarang (meskipun penegakan hukumnya belum ketat).

Afrika

1. Etiopia – Larangan penjualan dan iklan.
2. Gambia – Penjualan dan penggunaan dilarang.
3. Mauritius – Penjualan dan impor dilarang.
4. Seychelles – Dilarang impor dan penggunaan
5. Uganda – Penjualan dilarang berdasarkan undang-undang pengendalian tembakau.

Amerika Selatan

1. Brasil – Penjualan, impor, dan iklan dilarang.
2. Argentina – Penjualan dan impor dilarang.
3. Uruguay – Penjualan dan iklan dilarang.
4. Venezuela – Penjualan dan iklan dilarang.

Amerika Tengah & Karibia

1. Meksiko – Baru-baru ini melarang penjualan dan pemasaran produk vaping.
2. Panama – Penjualan dan iklan dilarang.
3. Suriname – Penjualan dilarang.
4. Republik Dominika – Larangan impor dan penjualan (penegakan bervariasi).

Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Intelijen BPOM Temukan Bahaya Etomidate di Rokok Elektrik
Health

Intelijen BPOM Temukan Bahaya Etomidate di Rokok Elektrik

3 minggu yang lalu
Studi Ungkap Rokok Elektrik Sekali Pakai Lebih Berbahaya daripada Rokok Tembakau
Health

Studi Ungkap Rokok Elektrik Sekali Pakai Lebih Berbahaya daripada Rokok Tembakau

1 bulan yang lalu
Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif
Pajak

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

1 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir
Entertainment

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir

43 menit yang lalu
Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape
Info Travel

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

1 jam yang lalu
Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025
Entertainment

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

7 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Singapura Tegas Larang Vaping, Dianggap Sebagai Penyalahgunaan Narkoba

2

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

3

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

4

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro