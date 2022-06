Thor: Love and Thunder Jadi Film Terakhir Chris Hemsworth di MCU 

Bisnis.com, JAKARTA – Chris Hemsworth menyampaikan bahwa Thor: Love and Thunder menjadi film terakhir baginya di jagat Marvel Cinematic Universe (MCU).

"Ini mungkin film Marvel yang terakhir kali saya syuting adalah Thor: Love and Thunder dan ini mungkin akan menjadi film Marvel terakhir bagi saya. Saya tidak tahu," ujarnya saat konferensi pers virtual secara terbatas, Rabu (29/6/2022).

Chris Hemsworth pun memuji sutradara Taika Waititi untuk pengalaman membuat film yang menyenangkan, termasuk Thor: Love and Thunder.

Baca Juga : Sinopsis film 12 Strong, Aksi Chris Hemsworth Berantas Jaringan Teroris

"Ini terasa baru dan seperti mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya," katanya.

Menurutnya, film Thor terbaru ini memberikan antusiasme semangat yang dapat menular kepada semua orang dan Chris mengaku menyukainya.

“Saya menyukai cerita-cerita ini. Taika pun mencintai karakter ini [Thor]. Dia duduk di sana membuat sesuatu yang ingin dilihat oleh sebuah keluarga. Mencoba ini atau coba ini, tidak peduli betapa konyolnya itu. Penonton akan mendapatkan spontanitas dan sifat tak terduga ini di setiap film Taika,” tuturnya.

Baca Juga : Chris Hemsworth Bakal Muncul Lagi di Star Trek

Menurutnya, apabila berbicara tentang film terbarunya, Thor: Love and Thunder, Chris menyebut itu sebagai hal menakjubkan.

"Saya sangat menyukai setiap kali saya memainkan karakter tersebut. Ini sudah sepuluh tahun sekarang. Senang memiliki kesempatan untuk melakukan yang lain sungguh menakjubkan. Ini akan luar biasa," ujarnya.

Selain itu, Chris turut mengucapkan rasa terima kasihnya pada penggemar setelah lebih dari satu dekade bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Thor.

"Selama lebih dari satu dekade kalian semua [penggemar] telah menunjukkan kepada saya bahwa Thor masih berharga. Saya dengan rendah hati dan berterima kasih kepada Ankalianda semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini," katanya.

Untuk diketahui, Thor: Love and Thunder menjadi film terbaru dari Marvel Studios, setelah sukses merilis Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Chris Hemsworth akan kembali sebagai Thor di Marvel Cinematic Universe.

Thor: Love and Thunder disutradarai oleh Taika Waititi yang sebelumnya sukses dengan Thor: Ragnarok (2017). Sang sutradara juga akan kembali sebagai pengisi suara karakter Korg, teman Thor.

Thor: Love and Thunder menampilkan kembali karakter Valkyrie (Tessa Thompson) dan Jane Foster (Natalie Portman) yang kini akan menjadi Mighty Thor. Di sisi lain, ada villain baru Gorr The God Butcher (Christian Bale).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :