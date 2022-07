Spider-Man No Way Home Extended Cut Rilis di Indonesia Agustus 2022

Bisnis.com, SOLO - Sukses menjadi film paling laris di tahun 2021. Spider-Man No Way Home akan merilis versi baru.

Marvel Studios akan merilis Spider-Man No Way Home extended version yang diberi nama, Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version.

Film ini akan disiarkan di 33 negara di dunia dengan jadwal perilisan mulai Agustus-Oktober.

Para penggemar Spider-Man di Indonesia patut berbangga pasalnya film ini akan ditayangkan secara resmi untuk pertama kalinya di Tanah Air.

Spider Man No Way Home The More Fun Stuff Version akan dirilis pada 31 Agustus 2022 di Indonesia.

Sudah dibocorkan beberapa waktu lalu, film versi ini akan menampilkan banyak hal menarik di balik cerita Spider-Man di berbagai semesta.

Meski belum terungkap adegan apa saja yang akan ditambahkan dalam film ini. Namun banyak penggemar memprediksi cerita Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield.

Jadwal perilisan Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version di berbagai negara:

31 Agustus

Indonesia

1 September

Australia, Bahrain, Kanada, Mesir, Ethiopia, Hong Kong, Iraq, Yordania, Kuwait, Lebanon, Meksiko, Selandia Baru, Oman, Qatar, Siria, Arab Saudi, Amerika Serikat

2 September

India, Taiwan, Turki, Inggris, Vietnam

7 September

Belgia, Brasil, Prancis, Filipina

8 September

Jerman, Singapura, Malaysia, Jepang

18 September

Italia

23 September

Spanyol

6 Oktober

Korea Selatan

