Ini 5 Love Language yang Diinginkan Pria

Bisnis.com, JAKARTA – Love language atau bahasa cinta merupakan cara seseorang dalam mengekspresikan cinta. Love language ini terbagi menjadi lima kategori, yaitu kata-kata penegasan, waktu berkualitas, menerima hadiah, tindakan pelayanan, dan sentuhan fisik.

Konsep love language ini dikembangkan oleh penulis buku, Gary Chapman. Dalam bukunya yang berjudul “The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts” ia menggambarkan lima gaya unik dalam hubungan cinta berdasarkan pengalamannya dalam pernikahan konseling dan linguistik.

Ini 5 kategori love language yang dilansir dari mindbodygreen pada Kamis (21/7/2022):

1. Kata-kata Penegasan (Words of Affirmation)

Orang-orang yang memiliki kata-kata afirmasi sebagai bahasa cinta akan sangat menghargai pengakuan cinta hanya melalui verbal atau kata-kata saja. Seseorang dalam kategori ini akan senang menerima kata-kata seperti ucapan kasih sayang, termasuk "Aku cinta kamu," pujian, kata-kata penghargaan, dorongan verbal, dan sering sering komunikasi digital seperti SMS atau berkomunikasi melalui media sosial.

Menurut psikoterapis pasangan, Fariha Mahmud-Syed mengatakan bahwa menunjukan kasih sayang tertulis dan lisan sangat penting bagi orang yang berada di kategori ini karena akan merasa dimengerti dan dihargai.

2. Waktu Berkualitas (Quality Time)

Orang yang bahasa cintanya adalah waktu berkualitas merasa paling dipuja ketika pasangannya secara aktif ingin menghabiskan waktu bersamanya dan selalu ingin bepergian hanya dengan pasangan saja. Orang yang termasuk dalam kategori ini sangat suka ketika mendengarkan secara aktif, kontak mata, dan kehadiran penuh karena akan merasa diprioritaskan dalam hubungan.

Mahmud-Syed menjelaskan bahwa orang dalam kategori ini akan sangat senang bila pasangannya memberikan waktu bersama tanpa gangguan apapun seperti ponsel, teman dan hanya ingin menjadi satu-satunya orang yang menghabiskan waktu bersamanya. Biasanya mereka akan senang melakukan percakapan yang bermakna atau receh, berbagi kegiatan rekreasi dan lain sebagainya.

3. Tindakan Pelayanan (Act of Service)

Jika bahasa cinta Anda adalah tindakan pelayanan, maka Anda akan menghargai dan senang ketika pasangan berusaha keras untuk membuat hidup Anda lebih mudah. Ini seperti membawakan sup saat Anda sakit, membuatkan kopi untuk Anda di pagi hari, atau hanya sekedar membukakan pintu saat ingin masuk mobil atau rumah akan membuat kegirangan orang dalam kategori ini.

Mahmud-Syed mengatakan bahwa orang yang memiliki bahas cinta tindakan pelayanan maka mereka tidak akan peduli seberapa manis kata-kata yang dikeluarkan pasangannya. Ia hanya akan senang ketika pasangannya melakukan suatu hal untuknya dengan tindakan.

4. Penerima Hadiah (Receiving Gift)

Dalam kategori ini sangat sederhana dalam penjelasannya, orang-orang dalam kategori ini akan senang dan merasa dicintai ketika pasangan atau seseorang memberikan hadiah untuknya. Orang yang bahasa cinta nya penerima hadiah akan menafsirkan hadiah ini sebagai simbol kasih sayang. Chapman mengatakan bahwa hadiah ini tidak dilihat dari harga nya, akan tetapi melihat pemikiran simbolis dari barang tersebut.

Menurut Mahmud-Syed kunci untuk membuat senang orang dalam kategori ini adalah dengan memberikan hal-hal bermakna yang penting bagi mereka dan mencerminkan nilai-nilai mereka.

5. Sentuhan Fisik (Physical Touch)

Kategori terakhir dalam bahasa cinta adalah sentuhan fisik, melalui sentuhan fisik maka seseorang akan merasa sangat dicintai. Misalnya, seperti ketika mereka menerima tanda-tanda fisik kasih sayang, termasuk berciuman, berpegangan tangan, hingga melakukan keintiman akan berfungsi sebagai penghubung emosional yang kuat bagi orang-orang dengan bahasa cinta ini.

Uniknya, orang-orang yang memiliki bahasa cinta sentuhan fisik akan merasakan kasih sayang yang membawa mereka ke dalam kenangan masa kecil saat orang tua memberikan kasih sayang ke anaknya seperti memegang pipi, mencium kening dan sebagainya.

