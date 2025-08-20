Bisnis Indonesia Premium
Mariah Carey/instagram
Entertainment

Konser Mariah Carey di Jakarta Tambah Kuota Kursi, Simak Harga Tiketnya

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Rabu, 20 Agustus 2025 - 12:10
Bisnis.com, JAKARTA - Konser “Mariah Carey – The Celebration of Mimi”, Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB di Sentul International Convention Center (SICC) menambah kuota kursi penonton tambahan.

Color Asia Live mengumumkan New Seat Added! Kuota kursi Silver tambahan seharga Rp2.100.000.- dibuka kembali due to the increadible demand.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live mengatakan “Kami resmi membuka kembali kuota tiket Silver seharga Rp 2.100.000 karena permintaan yang luar biasa. Bahkan, beberapa kelas telah kami upgrade ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Harga ini belum termasuk pajak pemerintah dan biaya administrasi 20%.

Baca Juga Mariah Carey Akan Konser di Indonesia, Ini Profil dan Cara Beli Tiketnya

Kami memahami betul antusiasme ‘Lambily’ di Indonesia untuk menyaksikan Mariah Carey secara langsung. Kesempatan ini sangat istimewa bagi yang belum mendapatkan tiket. Namun, jangan tunda untuk membeli karena beberapa kategori sudah sold out dan terjual cepat. Tiket hanya tersedia di mariahcareyindonesia.com."

Mariah Carey dalam Video Greeting menuturkan “Hello Indonesia, Apa kabar ? I’m So happy to come back to your beautiful Country for The Celebration of Mimi Live Show, I’ll be performing at The Sentul International Convention Centre on October 4, tickets are available at mariahcareyindonesia.com”.

Konser istimewa ini akan menjadi penghormatan bagi karier gemilang sekaligus menampilkan vokal khasnya dalam sebuah malam yang sarat kemewahan, nostalgia, dan produksi panggung yang luar biasa.

Baca Juga Harga Tiket Konser Mariah Carey, Dijual Mulai Kamis 19 Juni 2025

New seat Added! untuk menyaksikan konser “Mariah Carey – The Celebration of Mimi”. Tiket resmi hanya dapat bisa diperoleh secara eksklusif di Tiket.com melalui situs resmi  www.MariahCareyIndonesia.com, dengan proses transaksi yang aman dan mudah, saat ini tiket hampir sold out, beli sekarang juga sebelum kehabisan.

Harga tiket konser “Mariah Carey – The Celebration of Mimi”:

·      Super VVIP            : Rp. 7.000.000.- (Limited)

Baca Juga Jadwal Penjualan Tiket Konser Mariah Carey di Indonesia, 4 Oktober 2025

·      Sapphire VIP         : Rp. 6.000.000.-

·      Diamond VIP         : Rp. 4.500.000.- (Sold Out)

·      Platinum                : Rp. 4.000.000.-

·      Gold                       : Rp. 2.950.000.-

·      Silver                     : Rp. 2.100.000.- (New Seat Added!)

·      Bronze                   : Rp. 1.250.000.- (Sold Out)

*) Harga tiket belum termasuk pajak & admin fee 20%.

·       Tiket tersedia eksklusif di www.tiket.com dan MARIAHCAREYINDONESIA.COM

·       Semua kategori tiket duduk menggunakan nomor kursi.

·       Pemegang tiket RSVP, Super VVIP, dan Sapphire VIP akan mendapatkan lanyard, kartu PVC, snack, dan minuman.

·       Area Bronze memiliki keterbatasan pandangan (restricted view).

·       Tiket ramah kursi roda hanya tersedia di kelas tertentu. Silakan hubungi langsung di +62 815 1187 3767 / +62 812 1800 5278.

·       Peta tempat duduk hanya sebagai ilustrasi. Posisi kursi sesungguhnya dapat sedikit berbeda.

·       Harga tiket belum termasuk pajak pemerintah dan biaya administrasi 20%.

·      Untuk RSVP dan pertanyaan tiket, silakan hubungi +62 815 1187 3767 / +62 812 1800 5278.

