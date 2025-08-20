Bisnis Indonesia Premium
Ilustrasi jogging/freepik
Health

Kenalan dengan Japanese Walking, Olahraga Singkat dengan Banyak Manfaat

Mutiara Nabila
 Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:45
Bisnis.com, JAKARTA — Bukan rahasia lagi bahwa berjalan kaki sangat baik untuk tubuh dan pikiran. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga paling sederhana, tetapi juga menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Sekadar berjalan kaki bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan kontrol gula darah hingga meningkatkan metabolisme dan suasana hati.

Meskipun 10.000 langkah per hari dulunya merupakan standar emas, penelitian terbaru menunjukkan bahwa berjalan kaki 8.000 langkah atau hanya 7.000 langkah beberapa hari dalam seminggu sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya.

Baca Juga Ini 7 Jenis Jalan Kaki yang Ampuh untuk Turunkan Berat Badan

Namun, pendekatan berjalan kaki yang berbeda tanpa menghitung langkah, justru bisa menawarkan lebih banyak manfaat.

Baru-baru ini, metode "Japanese Walking" sedang jadi tren dan viral di TikTok, di mana para pendukungnya mengklaim metode ini dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kebugaran lebih tinggi.

Metode ini bukanlah hal baru. "Jalan Jepang" sebenarnya adalah julukan untuk teknik kebugaran yang disebut latihan jalan interval, alias interval walming training (IWT), yang melibatkan berjalan dalam interval lambat dan cepat selama jangka waktu tertentu.

Baca Juga 6 Metode Jalan Kaki yang Bantu Turunkan Berat Badan

Metode IWT spesifik yang populer di media sosial sudah diperkenalkan hampir 20 tahun yang lalu oleh para peneliti yang dipimpin oleh Dr. Hiroshi Nose dan Dr. Shizue Maskuki, keduanya profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Shinshu di Matsumoto, Jepang.

Nose dan Masuki berupaya menentukan apakah jalan kaki interval intensitas tinggi dapat memberikan manfaat lebih bagi kapasitas aerobik, kesehatan jantung, dan kekuatan otot, terutama di kalangan lansia.

"Saat berjalan normal, kecepatan tersebut mungkin tidak cukup intens. Maka, kami mengusulkan IWT dengan inspirasi dari 'latihan interval', yakni mengulangi beberapa set latihan berat dengan intensitas tinggi dan latihan ringan dengan intensitas rendah masing-masing selama beberapa menit, yang umumnya dilakukan oleh atlet muda," kata Masuki, dilansir TODAY.com.

Baca Juga Cara Jalan Kaki yang Tepat untuk Turunkan Berat Badan

Penelitian tersebut melibatkan 250 orang dewasa dengan usia rata-rata 63 tahun, yang dibagi menjadi kelompok latihan jalan kaki interval intensitas tinggi dan kelompok jalan kaki dengan kecepatan stabil dengan intensitas sedang.

Kelompok jalan kaki intensitas sedang bertujuan untuk berjalan dengan kecepatan tetap selama 8.000 langkah, sementara kelompok IWT diinstruksikan untuk melakukan rangkaian jalan kaki intensitas rendah dan tinggi secara bergantian selama minimal 30 menit. 

Setiap kelompok selanjutnya diminta berjalan setidaknya empat kali seminggu selama lima bulan.

Temuan studi awal, yang dipublikasikan pada tahun 2007 di Mayo Clinic Proceedings, menunjukkan bahwa IWT dapat meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan kardiovaskular lebih dari sekadar berjalan terus-menerus.

Halaman:
  1. 1
  2. 2
