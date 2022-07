Citayam Fashion Week Ditutup? Ini Komentar Warganet

Bisnis.com, JAKARTA - Media sosial twitter tengah trending tagar Citayam Fashion Week.

Dikabarkan, bahwa ajang acara tersebut ditutup dan lokasi berkumpulnya sudah diblokade pihak kepolisian.

Hingga siang ini, ada lebih dari 35.000 cuitan terkait kabar ditutupnya Citayam fashion week tersebut.

Berikut komentar warganet seputar kabar ditutupnya Citayam Fashion Week tersebut:

Citayam Fashion Week resmi ditutup.. emang kapan pembukaannya ya? Buat Gen C (Citayam) yg bingung cari lokasi pengganti, semoga saja Kang @ridwankamil

bisa carikan bahkan desainkan lokasi barunya? Mana tahu kan? secara Kang RK mah ide2 desain na mah ok ok

Citayam Fashion Week tidak perlulah ditutup. Diatur saja hari kegiatannya. Cukup di hari sabtu malam dan minggu. Disaat kendaraan yg melintas disana tidak sesibuk seperti hari kerja. Selain itu juga sediakan tempat parkir kendaraan yang rapih dan tidak terlalu dekat lokasi.

Yups, penertiban ini harus segera dilaksanakan, parkir motor dan mobil yang sembarangan berakibat kemacetan yg luar biasa

Ditertibkan lagi bukan dihilangkan sama sekali.

Setuju pak tutup aja mengganggu pengendara jln.

Alhamdulillah ya, kalo emang bener Citayam Fashion Week ditutup. Soalnya mengganggu pengguna jalan.

Siapa tau dengan adanya pendaftaran ke HAKI maka jalannya bisa ditutup dan digunakan khusus untuk Citayam Fashion Week tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya.

