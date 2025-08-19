Bisnis Indonesia Premium
Film Superman
Entertainment

Film Superman Sukses, James Gunn 'Ngegas' Bikin Sekuel

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Selasa, 19 Agustus 2025 - 02:15
Bisnis.com, JAKARTA - Sutradara film Superman, James Gunn memberikan kabar terbaru tentang sekuel film tersebut yang sukses di Box Office.

Superman yang dirilis tahun ini menunjukkan performa positif, dengan meraup keuntungan sebesar US$585 juta di seluruh dunia, melampaui “Fantastic Four” milik Marvel sebesar US$441 juta dan menjadi film superhero DC terlaris sejak “The Dark Knight” tahun 2008.

Dilansir Collider, Gunn mengatakan dia telah menyelesaikan proses treatment atau naskah mentah untuk sekuel "Superman"-nya dan bahwa dia beserta timnya saat ini sedang menjadwalkan produksi.

Baca Juga Superman Tembus Box Office, Raup Pendapatan US$217 Juta

"Kami sedang menjadwalkannya sekarang. Saya sudah benar-benar selesai dengan treatmentnya. Treatment saya sangat intens dan bukan treatment biasa. Itu berisi 60 halaman dengan dialog dan sebagainya. Jadi, sekarang saya sedang mengubahnya menjadi naskah. Kami sedang merencanakan kapan kami akan syuting. Ini akan jauh lebih cepat daripada yang direncanakan," ungkap Gunn.

Gunn baru-baru ini juga mengungkapkan dalam berbagai wawancara selama tur pers "Superman" bahwa dia sedang menulis film baru yang menampilkan David Corenswet sebagai Man of Steel, meskipun dia masih belum jelas apakah itu sekuel yang berdiri sendiri atau proyek yang benar-benar baru.

Proyek-proyek mendatang lainnya dalam daftar DC termasuk "Peacemaker" musim ke-2, "Supergirl," serial TV "Lanterns," "Wonder Woman," dan "Clayface."

Baca Juga Penuh Kejutan di Post Credit Scene Film Superman Terbaru

Gunn mengatakan bahwa semua proyek di bawah naungan DC akan memiliki nada dan gaya unik mereka sendiri, seperti komik yang menjadi dasarnya.

"'Clayface' akan benar-benar berbeda. Meskipun berada di dunia yang sama, ini adalah film horor yang lengkap, dan itulah salah satu hal yang ingin kami lakukan. Tidak ada gaya khas perusahaan. Tidak semua film akan seperti 'Superman.' Para seniman, sutradara, dan penulis akan menciptakan masing-masing film akan membawa nuansa mereka sendiri. Kami tidak ingin orang-orang bosan," imbuhnya.

