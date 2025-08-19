Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Kepribadian introvert, ambivert, ekstrovert, dan omnivert
Health

Ciri-ciri Orang Otrovert, Bukan Introvert, Ekstrovert, atau Ambivert

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Selasa, 19 Agustus 2025 - 03:15
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Anda mungkin pernah mendengar tentang introvert dan ekstrovert, atau bahkan mungkin ambivert. Tapi ternyata, ada satu kepribadian yang punya sebutan lain, yaitu otrovert.

Dalam buku terbarunya, The Gift Of Not Belonging, psikiater Rami Kaminski memperkenalkan tipe kepribadian baru, yang menggambarkan mereka yang berkembang dalam interaksi satu lawan satu, namun sering merasa terasing, tidak nyaman, dan sendirian dalam kelompok besar.

Bukan ekstrovert yang terpacu oleh interaksi sosial, atau introvert bisa yang kelelahan karenanya, Dr. Kaminski berpendapat bahwa otrovert "tidak memiliki dorongan komunal".

Baca Juga Wahai Kaum Introvert! Ini 6 Nasihat Warren Buffett Agar Bisa Sukses

Orang yang otrovert mungkin akan tampak lebih dewasa daripada usianya, menghindari drama, dan lebih menyukai persahabatan yang mendalam daripada olahraga tim dan pesta. Kepribadian ini bahkan sudah bisa terlihat sejak masih anak-anak.

Apa itu 'otrovert'?

Saat lahir, bayi tidak menyadari apa pun yang bersifat sosial. Seperti yang dikatakan Kaminski bahwa naluri keterikatan yang didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup menumbuhkan preferensi terhadap sedikit pengasuh sementara mengabaikan kelompok yang lebih besar.

Namun, sekitar usia dua tahun, ada sesuatu yang berubah. Kita akan mengajari balita untuk bersosialisasi dengan orang lain dan memperhatikan kebutuhan orang lain.

Baca Juga Kenali Ciri-ciri dan 10 Kebiasaan Seorang Introvert saat Sendirian

Pada usia empat tahun, anak-anak akan mulai mengenali budaya lokal dan identitas berbasis kelompok, dan sejak saat itu, setiap anak akan mengalami pengondisian budaya melalui paparan terhadap lingkungan, bahasa, dan adat istiadat mereka, serta bimbingan berkelanjutan dari orang dewasa di sekitar mereka.

Namun, beberapa anak akan menolak pengondisian sosial ini. Mereka bisa terhubung seperti anak-anak lainnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.

Sisanya akan bergabung dengan kelompok sepanjang hidup mereka, menukar sebagian individualitas mereka dengan identitas kelompok."

Baca Juga 10 Pesan Warren Buffet untuk Kaum Introvert

Kaminski menggambarkan anak otrovert sebagai neurotipikal, ramah, ingin tahu, mudah beradaptasi, dan seringkali populer. Namun mereka akan menolak tekanan untuk mengikuti kegiatan kelompok.

Meskipun hal ini mungkin tampak sepele di masa kanak-kanak, Kaminski menilai pada masa remaja, bergabung dengan kelompok sebaya menjadi sangat penting, dan remaja cenderung akan mulai mengukur harga diri mereka berdasarkan peringkat popularitas atau ketidakpopuleran kelompok tersebut.

"Keanggotaan dalam suatu kelompok, serendah apa pun, lebih baik daripada menjadi orang luar atau outsider. Namun, orang otrovert biasanya akan merasa nyaman menjadi orang luar dan merasa mustahil untuk merasa seperti orang dalam, terlepas dari seberapa diterimanya mereka," jelasnya

Halaman:
  1. 1
  2. 2
Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Kenali Ciri-ciri dan 10 Kebiasaan Seorang Introvert saat Sendirian
Health

Kenali Ciri-ciri dan 10 Kebiasaan Seorang Introvert saat Sendirian

2 bulan yang lalu
10 Pesan Warren Buffet untuk Kaum Introvert
Tokoh Bisnis

10 Pesan Warren Buffet untuk Kaum Introvert

2 bulan yang lalu
Tips Jadi Konten Kreator untuk Introvert
Entertainment

Tips Jadi Konten Kreator untuk Introvert

6 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Gejala Penyakit yang Bisa Muncul di Mata, Termasuk Kanker dan Diabetes
Health

Gejala Penyakit yang Bisa Muncul di Mata, Termasuk Kanker dan Diabetes

35 menit yang lalu
Ciri-ciri Orang Otrovert, Bukan Introvert, Ekstrovert, atau Ambivert
Health

Ciri-ciri Orang Otrovert, Bukan Introvert, Ekstrovert, atau Ambivert

1 jam yang lalu
Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Singapura Tegas Larang Vaping, Dianggap Sebagai Penyalahgunaan Narkoba

2

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

3

Promo Gojek, Grab, ShopeeFood Spesial Kemerdekaan Agustus 2025

4

Seabad Pramoedya Ananta Toer, Pentas "Bunga Penutup Abad" Kembali Hadir

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro