Rekomendasi Masker yang Bikin Wajah Glowing

Bisnis.com, JAKARTA - Memilki kulit yang sehat dan cerah tentu diimpi-impikan oleh banyak orang. Namun, tidak semua orang dapat memiliki akses yang mudah untuk berkonsultasi dengan pakar kecantikan.

Orang-orang kemudian mencari alternatif untuk dapat merawat kulit sehingga bisa menampilkan hasil kulit yang sehat dan cerah, namun relative murah.

Berikut rekomendasi dari beberapa sumber untuk membuat masker buatan sendiri alias Do It Your Self (DIY) yang bisa mencerahkan kulit dengan bahan yang murah dan mudah dicari:

1. Masker Tomat dan Lemon

Tomat mengandung vitamin A dan C dan berbagai vitamin lainnya yang dapat mencerahkan wajah, mengurangi penuaan dini, hingga mengurangi produksi minyak berlebih. Selain itu, lemon yang dikenal sebagai buah yang mengandung banyak vitamin C dan asam nitrat juga memiliki manfaat yang hamper sama dengan tomat. Membuat kombinasi dua bahan ini jika disatukan dalam bentuk masker wajah, dinilai epic untuk mencerahkan wajah.

Caranya, hancurkan satu buah tomat, lalu campurkan dengan dua sendok makan jus lemon. Setelah itu, oleskan pada wajah dan leher, dan biarkan selama 20 menit lalu bilas dengan air. Gunakan secara rutin untuk mendapatkan kulit yang cerah!

2. Masker Pisang dan Yogurt

Dibalik pisang yang keberadaannya sangat mudah ditemukan sehari-hari, ternyata mengandung banyak kandungan yang bermanfaat untuk Kesehatan kulit wajah, seperti niasin, vitamin b, vitamin c, vitamin b6 dan berbagai kandungan bermanfaat lainnya. Begitupun dengan yogurt yang merupakan hasil fermentasi dari susu segar juga mempunyai segudang manfaat untuk kulit.

Cara membuat masker wajah dari dua bahan ini cukup mudah. Pertama siapkan kedua bahan, secukupnya. Lalu campurkan yogurt dengan pisang yang telah ditumbuk, dan oleskan di wajah secara merata. Biarkan masker hingga kering dan cuci dengan air dingin.

3. Masker Putih Telur, Madu dan Lemon

Tiga kandungan dalam satu DIY masker ini bisa membuat wajah menjadi kencang, lembab serta cerah sekaligus. Kencang dihasilkan dari putih telur dan cerah dihasilkan dari lemon, dan madu dapat melembabkan kulit serta menenangkan dan juga mencegah terjadinya iritasi.

Cara membuatnya cukup mudah, kocok ketiga bahan hingga berbusa, dan oleskan pada wajah. Biarkan selama 30 menit atau tunggu hingga kering. Masker akan terasa mengencang saat mengering, setelah itu bilas dengan air hangat.

4. Masker Tepung Beras Merah, Air Bunga Chamomile dan Bubuk Bengkoang

Tepung beras organic mengandung vitamin C dan vitamin B5 yang cukup tinggi, hal ini bisa membantu mencerahkan kulit. Selain itu, tepung beras juga bermanfaat untuk mengencangkan pori-pori dan menyerap minyak berlebih pada kulit. Air bunga chamomile merupakan hydrosol yang terbuat dari bunga chamomile yang dapat mengurangi kemerahan kulit dan menenangkan. Lalu bengkoang dikenal dengan kandungannya yang dapat mencerahkan wajah dan mengurangi noda gelap.

Pertama, tumbuk beras merah hingga menjadi bubuk. Parut bengkoang, lalu peras airnya, biarkan air perasannya mengedap dan mengasilkan sari-sari endapan. Keringkan endapan hingga menjadi bubuk bengkoang.

Lalu untuk membuat masker, cukup mencampur tiga sendok air bunga chamomile, satu sendok teh bubuk bengkoang, dan satu sendok teh bubuk beras organik. Oleskan masker di wajah dan biarkan selama 10 menit. Terakhir, bersihkan wajah dengan air bunga chamomile dan lembabkan dengan krim moisteraizer.

5. Masker Wortel, Madu dan Lemon

Wortel yang biasa dipakai untuk membuat sajian makanan berasa asin, ternyata dapat digunakan untuk membuat masker yang mencerahkan wajah. Wortel mengandung beta karoten, vitamin c, vitamin k dan berbagai kandungan lainnya yang dapat menyehatkan wajah, juga melembabkan kulit. Madu juga dapat melembabkan kulit serta menenangkan dan juga mencegah terjadinya iritasi, dan lemon, punya banyak sekali kandungan ajaib.

Haluskan wortel berukuran sedang, bisa dengan diparut ataupun menggunakan food processor. Masukkan dua sendok makan madu dan satu sendok teh jus lemon ke dalam wortel yang telah dihaluskan. Oleskan ketiga campuran bahan tersebut di wajah yang telah dibersihkan. Biarkan selama dua puluh menit dan bilas fdengan air hangat.

6. Masker Almond, Madu, dan Air Mawar

Ketiga bahan ini memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan kulit wajah. Cara membuat masker dari tiga bahan ini dengan mencampurkan dua sendok tepung almond, dan masing-masing satu sendok air mawar serta madu. Oleskan campuran bahan tadi di wajah dan leher, dan biarkan selama dua puluh menit untuk tingkat kekeringan medium. Terakhir, bilas dengan air dingin.

