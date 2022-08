Profil Olivia Newton John, Melejit di Film Grease Bareng John Travolta

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi-penulis lagu dan aktris Olivia Newton-John, meninggal dunia di usia 73 tahun.

Aktris yang melejit lewat film Grease bareng John Travolta itu meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya sejak 1992 silam.

Olivia, diketahui mengidap dua kanker yakni kanker payudara dan tulang belakang.

Baca Juga : Pesan Haru John Travolta untuk Mendiang Sahabatnya, Olivia Newton John

Sang suami, mengabarkan jika dia meninggal dunia di kediaman mereka di Inggris.

Mungkin orang mengenal Olivia Newton-John di film Grease, tapi dia memiliki banyak karya mulai dari penyanyi hingga pencipta lagi.

Awal Karir

Lahir pada 26 September 1948, di Cambridge, Inggris, Olivia Newton-John dibesarkan di Melbourne, Australia.

Dilansir dari Biography, Olivia pertama kali tampil di klub dan di televisi di Inggris pada 1960-an, hingga sukses menelurkan lagu-lagu pemenang Grammy Award termasuk "I Honest Love You" dan "Let's Get Physical."

Newton-John membuat gebrakan di Amerika Serikat dengan album solo ketiganya, Let Me Be There (1973), lagu utama yang memenangkan Grammy Award untuk penampilan vokal wanita country terbaik. Lebih banyak penghargaan dan album sukses menyusul. Dia mencetak hits di tangga lagu country dan pop dengan "Have You Never Been Mellow" dan "I Honest Love You," yang memenangkan Grammy 1974 untuk rekor tahun ini.

Tahun berikutnya, Newton-John membuat album Grace and Gratitude hanya tersedia melalui jaringan toko obat Walgreens. Dipenuhi dengan musik yang dimaksudkan untuk membantu orang bersantai, rekaman itu dirancang untuk melengkapi rangkaian produk kesehatan Newton-John untuk wanita.

Baca Juga : Aktris Olivia Newton John Meninggal Dunia

Newton-John menghabiskan sebagian besar musim gugur tahun 2006 dalam tur untuk mendukung album barunya. Newton-John melanjutkan advokasinya, memimpin jalan-jalan di sepanjang Tembok Besar China dengan para penyintas kanker lainnya untuk mengumpulkan dana guna membangun Olivia Newton-John Cancer dan Pusat Kesehatan di Melbourne. Dia merilis A Celebration in Song (2008) bersamaan dengan acara jalan-jalan amal.

Newton-John bersatu kembali dengan Travolta untuk album This Christmas (2012), yang menampilkan hits musiman tradisional seperti "Baby, It's Cold Outside." Tahun berikutnya, artis tersebut menerima diagnosis kanker lain, meskipun dia tidak mengungkapkannya secara terbuka pada saat itu.

Karir film

Pelepasan film adaptasi tahun 1978 dari musikal Broadway Grease yang sukses membuat Newton-John menjadi bintang internasional. Berlatar tahun 1950-an, film ini menceritakan kisah dua remaja yang jatuh cinta dari dua dunia sosial yang berbeda.

Newton-John memerankan pemandu sorak yang saleh, Sandy, berlawanan dengan Travolta dalam peran Danny, seorang yang kasar, tetapi gemuk yang lembut.

Dia juga pernah bermain di 'Xanadu' dan 'Physic' (1980) yang gagal menyamai kesuksesannya di Grease.

Pertempuran dengan Kanker & Aktivisme

Kehidupan Newton-John berubah secara dramatis pada tahun 1992 ketika dia didiagnosis menderita kanker payudara. Dia berjuang melawan penyakitnya menggunakan kemoterapi dan menjalani mastektomi parsial, dan kemudian merekam Gaia (1994).

Pada Mei 2017, Newton-John menunda tur Amerika Utara setelah mengetahui bahwa kanker telah kembali dan menyebar ke punggung bawahnya.

Dia menjalani radiasi yang dikombinasikan dengan pengobatan alami dan terus memiliki pandangan positif untuk masa depannya.

Selain advokasi untuk kesehatan payudara dan kesadaran kanker, Newton-John secara aktif mendukung berbagai penyebab lingkungan dan amal.

Pada September 2018, Newton-John mengungkapkan bahwa dia berjuang melawan kanker untuk ketiga kalinya. Penyanyi itu mengatakan dia memiliki tumor di dasar tulang belakangnya dan sedang menjalani radiasi.

Kisah cinta

Newton-John menikahi lawan mainnya di Xanadu, Matt Lattanzi pada 1984. Mereka memiliki seorang putri, Chloe Rose, pada 1986, dan kemudian mengumumkan perpisahan mereka pada April 1995.

Artis itu mengalami kesulitan lain pada Juni 2005. Pacarnya selama sembilan tahun, Patrick McDermott, 48, menghilang ketika dia gagal kembali dari perjalanan memancing di lepas pantai California. Ada banyak penyelidikan atas hilangnya McDermott secara misterius, dengan beberapa mengklaim bahwa dia masih hidup dan tinggal di Meksiko.

Tiga tahun kemudian, Newton-John menikah dengan pengusaha Amerika John Easterling. Pengantin menghadiri upacara spiritual pribadi Inca di puncak gunung di Cuzco, Peru, pada 21 Juni 2008, diikuti dengan upacara resmi kedua pada 30 Juni di Pulau Jupiter, Florida.

Easterling adalah pendiri dan presiden Amazon Herb Company, yang menjual suplemen botani dari hutan hujan. Pasangan itu bertemu melalui seorang teman lebih dari 15 tahun sebelum pernikahan mereka tetapi tidak menjadi terlibat asmara sampai 2007, menurut majalah People.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :