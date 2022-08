Aktris Olivia Newton John Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Aktris Olivia Newton-John, salah satu bintang pop terbesar di tahun 1970-an dan awal 1980-an, meninggal pada usia 73 tahun.

Suaminya, John Easterling, membagikan informasi tersebut di akun facebooknya.

"Olivia telah menjadi simbol kemenangan dan harapan selama lebih dari 30 tahun berbagi perjalanannya dengan kanker payudara," berikut sebagian dari pesannnya.

Penyanyi itu mengungkapkan pada September 2018 bahwa dia sedang mengobati kanker di dasar tulang belakangnya. Itu adalah diagnosis kanker ketiganya, setelah serangan kanker payudara di awal 90-an dan pada 2017.

Diagnosis kanker payudaranya memaksanya untuk menunda dan membatalkan beberapa tur.

Newton-John lahir di Inggris pada tahun 1948. Ia dibesarkan di Australia, dan memulai karir aktingnya saat remaja. Sebagai seorang reguler di acara radio dan TV lokal, dia memenangkan kontes bakat dan akhirnya merekam lagu-lagu country-pop di AS.

Olivia Newton-John lahir pada 26 September 1948, di Cambridge, Inggris, anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Brinley dan Irene (Lahir) Newton-John. Ibunya adalah putri dari fisikawan pemenang Hadiah Nobel Max Born. Ayahnya yang lahir di Wales pernah menjadi perwira intelijen MI5 selama Perang Dunia II dan setelah itu menjabat sebagai kepala sekolah di Cambridgeshire High School for Boys.

Olivia dikenal dalam film musikal tahun 1978 Grease, Newton-John berperan sebagai gadis baik Sandy Olson, yang jatuh cinta pada bocah nakal yang diperankan oleh John Travolta, yang juga memainkan peran di Broadway. Dia melobi keras agar Newton-John membuat debut filmnya sebagai lawan mainnya.

"Saya sangat menginginkan gadis ini," kata Travolta kepada Merv Griffin di TV pada tahun 1981. "Sandy yang sempurna, Sandy yang paling hebat, adalah Olivia Newton-John."

Namun penyanyi Australia berusia 28 tahun itu skeptis tentang perannya sebagai siswa sekolah menengah.

Untuk "Let me Be There," dia memenangkan penghargaan Grammy pertamanya pada tahun 1973. Tahun berikutnya, dia mendapatkan dua Grammy untuk "I Honest Love You." Lagu-lagu pop yang lembut menjadi saham Newton-John dalam perdagangan, tetapi dia memenangkan Grammy keempatnya pada tahun 1982 untuk single sugestif "Let's Get Physical."

Setelah hitnya yang lain - seperti "Magic" - dan film lainnya, seperti Xanadu, Newton-John keluar dari sorotan untuk membesarkan putrinya, dan mempromosikan penyebab seperti lingkungan dan kesadaran kanker payudara, setelah dia didiagnosis dengan penyakit tersebut. Dia mengobatinya, katanya, dengan terapi alternatif, mariyuana medis, humor dan optimisme.

