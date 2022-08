Pesan Haru John Travolta untuk Mendiang Sahabatnya, Olivia Newton John

Bisnis.com, JAKARTA - Aktor Hollywood John Travolta mengungkapkan kesedihannya pasca meninggalnya Olivia Newton John, lawan mainnya di film Grease.

Di akun instagramnya, John mengutarakan bagaimana Olivia telah mengubah hidupnya sejak mereka pertama bertemu dan berkenalan.

Dia juga mengungkapkan rasa cintanya pada sahabatnya itu.

"Olivia tersayang, Kamu membuat hidupku jauh lebih baik. Dampakmu luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Kita akan bersama-sama lagi. Milikmu sejak pertama kali aku melihatmu dan selamanya! Danny-mu, John-mu!," tulis John Travolta di akun instagramnya.

Postingan itu, telah dilike oleh hampir 2 juta pengikut John Travolta.

Pengikutnya pun menyampaikan duka atas kehilangan sahabat John Travolta itu.

Travolta dan Newton-John sukses berperan dalam film epik berjudul "Grease,". Mereka tampil di film paling ikonik itu sebagai Danny Zuko dan Sandy Olsson.

Film musikal tahun 1978 itu, disutradarai oleh Randal Kleiser, dan menjadi fenomena budaya dengan pendapatan sebesar US$366 juta di box office seluruh dunia.

Single "Hopelessly Devoted to You," yang dibawakan oleh Newton-John, dinominasikan di Oscar untuk lagu aslinya. Soundtrack film tersebut adalah album terbesar kedua tahun 1978 di AS, hanya mengikuti soundtrack dari "Saturday Night Fever" yang dibintangi Travolta.

Setelah rilis "Grease," Travolta dan Newton-John tetap berteman seumur hidup. Keduanya sering bertemu kembali untuk merayakan film tersebut. Pada pemutaran ulang tahun ke-40 untuk "Grease" pada tahun 2018, duo ini menciptakan kembali gerakan tarian mereka yang terkenal di karpet merah.

Kepergian Newton-John dikonfirmasi oleh suaminya, John Easterling, yang menulis di Facebooknya.

