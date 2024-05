Mengenal Aktris Jami Gertz dengan Kekayaan Rp46 Triliun, Meski Tak Setenar Tom Cruise

Bisnis.com, JAKARTA -- Belum lama ini, Celebrity Net Worth mengeluarkan daftar aktor dan aktris terkaya di dunia, dengan posisi nomor satu ditempati oleh Tom Cruise dengan kekayaan US$600 juta. Tapi ternyata, ada aktris yang lebih kaya darinya.

Namanya memang tak setenar Tom Cruise, George Clooney, Julia Roberts atau Angelina Jolie karena memang dirinya sudah lama tidak aktif di dunia akting dan memiiki kehidupan yang sangat privat.

Aktris itu adalah pemeran di film "The Lost Boys", Jami Gertz, yang memiliki kekayaan bersih sebesar US$3 miliar atau setara dengan Rp46,25 triliun pada 2023.

Lantas siapa dia?

Nama Gertz masih sering masuk dalam kredit beberapa film termasuk "Twister", "Seinfeld", "Modern Family" dan "This is Us". Dia juga sempat mendapat peran kecil pada 2022 di "I Want You Back", tapi dia sangat jarang terlihat di mata publik selama bertahun-tahun, dan ternyata, membangun kekayaannya yang sangat besar.

Sumber kekayaannya berasal dari kepemilikan sebagian tim NBA, Atlanta Hawks, dan pemilik minoritas Milwaukee Beavers setelah menikah dengan suaminya, seorang investor miliarder, Tony Ressler. Investasi mereka benar-benar membuahkan hasil.

Tony Ressler adalah salah satu pendiri Apollo Global Management dan Ares Management, yang masing-masing memiliki aset yang dikelola senilai US$500 miliar dan US$300 miliar.

Pasangan itu dan membeli rumah pertama mereka di LA. Saat mereka menikah pada 1989, bos Tony, Drexel Burnham Lambert, berada di tengah keruntuhan finansial paling dahsyat dalam sejarah Wall Street.

Setahun setelah mereka menikah, Tony mendirikan Apollo Global bersama tiga mantan rekan kerja dari Drexel.

Dia meninggalkan Apollo pada 1997 untuk ikut mendirikan perusahaan manajemen aset bernama Ares Management. Saat ini, Apollo memiliki lebih dari US$500 miliar aset yang dikelola, dan Ares memiliki lebih dari US$300 miliar. Ressler diperkirakan memiliki 30% ekuitas di Ares.

Pasangan ini pertama kali muncul dalam daftar miliarder kami pada 2015 dengan kekayaan bersih US$1 miliar. Pada 2017, kekayaan bersih mereka adalah US$1,8 miliar.

Saat ini, kekayaan gabungan Jami Gertz dan Tony Ressler mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp128,16 triliun.

Tak hanya kaya raya, pasangan ini juga sering melakukan donasi. Pada 2012, Giving Back Fund menobatkan Gertz dan suaminya sebagai donatur nomor satu untuk amal setelah mencatat rekor donasi sebesar US$10 juta ke Ressler-Gertz Foundation, yang berfokus pada seni, pendidikan, kesehatan, dan organisasi Yahudi.

