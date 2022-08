Thor: Love and Thunder Segera Hadir di Disney+

Bisnis.com, SOLO - Thor: Love and Thunder akan segera hadir di aplikasi streaming Disney+ Hotstar pada awal September.

Selain itu, Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder juga akan dihadirkan pada tanggal yang sama yakni 8 September 2022.

Dalam penayangan perdananya, Thor: Love and Thunder berhasil menduduki puncak box office selama dua pekan berturut-turut.

Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor ini mampu mengalahkan “Minions: The Rise of Gru,” film animasi terbaru dari Universal Pictures dan Illumination Entertainment.

Sinopsis

Thor Love and Thunder berlatar waktu pasca serangan yang dilakukan oleh para Avengers dalam sekuel Endgame.

Setelah Endgame, Thor berencana untuk pensiun dari hingar bingar kehidupan super hero. Namun rencanannya gagal berkat kehadiran Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Gorr mempunyai misi untuk memusnahkan para dewa. Untuk melawannya, Thor mendapat bantuan dari King Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi), dan sang mantan kekasih Jane Foster (Natalie Portman).

Jane Foster pun telah berubah menjadi Mighty Thor, bahkan dapat menggunakan Mjolnir, senjata palu milik Thor dulu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :