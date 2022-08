Episode Perdana House of the Dragon Disaksikan 10 Juta Penonton, Cetak Rekor di HBO Max

Bisnis.com, JAKARTA - Episode perdana “House of the Dragon” berhasil menarik 9,9 juta penonton di televisi dan layanan streaming HBO pada Minggu malam (21/8/2022) waktu Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (23/8/2022), debut dari serial yang menjadi prekuel seri “Game of Thrones” ini menjadi yang terbaik sepanjang sejarah HBO Max.

Tayangan fantasi yang populer ini juga menjadi peluncuran serial terbesar di layanan streaming HBO Max perusahaan secara global. Para penggemar membanjiri media sosial untuk menantikan pemutaran perdana.

Antusiasme penggemar mengakibatkan HBO Max sempat tidak dapat diakses secara online. Ribuan penonton di Amerika Serikat (AS) melaporkan kesulitan melihat serial ini ketika debutnya.

Dilaporkan “Game of Thrones” juga akan mengalami peningkatan penonton karena banyak dari penggemarnya yang menonton ulang serial ini untuk persiapan prekuelnya.

Diketahui, “Game of Thrones” mencetak rekor HBO Max dengan 19,3 juta penonton dalam seri terakhirnya tiga tahun lalu.

“Pemirsa minggu malam untuk serial HBO hanya mewakili 20 hingga 40 persen dari total penonton acara,” kata HBO Max, yang merupakan anak usaha Warner Bros. Discovery Inc., dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/8/2022).

“House of the Dragon” berlatar sekitar 170 tahun sebelum Game of Thrones dan berfokus pada perebutan kekuasaan dalam keluarga fiksi Targaryen. Episode baru akan tayang setiap minggu hingga 23 Oktober 2022 mendatang melalui HBO Max.

