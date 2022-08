Debut Serial House of the Dragon Dibanjiri Jutaan Penonton, HBO Max Sempat Down

Bisnis.com, JAKARTA – Episode perdana dari prekuel serial Game of Thrones, House of the Dragon, yang tayang di HBO Max pada Minggu malam (21/8/2022) waktu AS diserbu jutaan penonton. Akibatnya, situs streaming tersebut sempat tidak dapat diakses.

Dilansir dari Bloomberg pada Senin (22/8/2022), pada pukul 9 malam waktu New York, tepat ketika House of the Dragon dirilis, ada lebih dari 3.000 laporan di Down Detector bahwa HBO Max sempat down

Perwalikan Warner Bros Discovery Inc, induk dari HBO, mengatakan episode perdana ini berhasil ditonton oleh jutaan pelanggan.

“Kami mengetahui sebagian kecil pengguna yang mencoba terhubung melalui perangkat Fire TV yang mengalami masalah dan sedang dalam proses penyelesaian untuk pengguna yang terkena dampak tersebut,” ungkap perwakilan tersebut.

Namun, banyak berkeluh kesah di media sosial Twitter karena masalah ini.

“Saya ingin menontonnya, tetapi aplikasi HBOMAX tidak dapat diakses,” ungkap akun Twitter TheWithrowShow @thewithrowshow pada Senin (22/8).

House of the Dragon hadir lebih dari tiga tahun setelah episode terakhir “Game of Thrones,” yang menarik 19,3 juta penonton. Angka tersebut menjadi sebuah rekor baru untuk HBO.

Prekuel berlatar belakang sekitar 170 tahun sebelumnya dan berfokus pada gejolak berdarah keluarga Targaryen.

Perusahaan streaming telah berjuang untuk memenuhi permintaan untuk acara paling populer mereka. Awal tahun ini, perilisan season terbaru “Stranger Things” juga sempat membuat platform Netflix Inc. tidak dapat diakses.

