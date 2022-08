Pasangan Sultan, Ini Kekayaan dan Deretan Bisnis Jess No Limit dan Sisca Kohl

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Jess No Limit dan Sisca Kohl kini menjadi sorotan publik, apalagi setelah keduanya resmi melakukan tunangan. Adapun, sejak keduanya mengaku pacaran, warganet sudah menyebut dua sejoli sebagai pasangan sultan yang memiliki kekayaan melimpah ruah, karena keduanya sama-sama kaya.

Jess No Limit sendiri memang dikenal sebagai YouTuber gaming, yang sudah terkenal dan memiliki jutaan subscriber serta views di YouTube. Sementara Sisca Kohl terkenal lewat konten challenge di TikTok, di mana konten yang dibuatnya kerap viral dan berhasil ditonton oleh 20 juta pengguna TikTok.

Hal tersebut pun akhirnya menyita perhatian publik, banyak orang yang bertanya berapa banyak harta kekayaan dan darimana saja sumber bisnis milik Jess No Limit dan Sisca Kohl? Agar tak penasaran, berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Jess No Limit Lamar Sisca Kohl

Kekayaan dan Sumber Bisnis Jess No Limit

Bagi para pecinta game online, nama Jess No Limit sudah tidak asing lagi. Dia merupakan salah seorang YouTuber gaming sukses yang punya 24,8 juta subscriber. Melansir dari Bisnis, sebagai mantan pemain di Pro Scene Mobile Legend, Jess No Limit berhasil meraup penghasilan fantastis dari kanal YouTube-nya. Adapun perkiraan penghasilan mencapai Rp1 miliar per bulannya dengan perkiraan potensi penghasilan per video mencapai Rp22 juta.

Bahkan sebelum dirinya hengkang sebagai atlet Esports, di mana Jess No Limit masih bergabung dengan tim eSport Evos, salah satu tim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Maka, dalam sebulan, Jess bisa mendapatkan uang lebih dari Rp6 juta. Selain itu, ada bonus dan lainnya, jika berhasil memenangkan pertandingan domestik atau internasional. Hingga saat ini, diketahui kekayaan Jess No Limit tidak hanya berasal dari kanal YouTube saja. Adapun, sumber bisnis Jess No Limit lainnya berasal dari sponsor, jasa endorsement hingga komisi afiliasi.

Kekayaan dan Sumber Bisnis Sisca Kohl

Sedangkan, berbeda dengan kekasihnya yang merupakan raja Youtube. Sosok Sisca Kohl lebih dikenal sebagai content creator TikTok, di mana dia mengawali kariernya pada 2018 lalu. Adapun, untuk saat ini, Sisca kerap membuat konten yang menghebohkan warganet. Misalnya, ketika dia membeli bakso kemasan sebanyak 3.600 bungkus atau setara dengan Rp30 juta dan membuat konten masak nasi goreng seharga Rp400 juta.

Baca Juga : Sumber Pundi-pundi Pendapatan Jess No Limit

Tak hanya itu, beberapa kali Sisca pun membuat konten makanan dengan menggunakan paket caviar yang merupakan makanan mewah kesukaannya. Di mana, harga dari caviar tersebut berkisar antara Rp20 juta hingga Rp35 juta. Dari konten-kontennya ini terlihat bahwa Sisca bukan orang biasa.

Dilihat dari situs data statistik TikTok, Exolyt, dengan pengikut sebesar 12,2 juta dan telah mengunggah 442 video, maka estimasi penghasilan Sisca Kohl dalam satu video TikTok-nya mencapai US$4.354 atau setara dengan Rp64,5 juta per video. Jika dikalkulasikan, dari video yang diunggah di TikTok, Sisca Kohl meraup pendapatan sebanyak Rp27,77 miliar.

Tak hanya dari TikTok, ternyata sumber bisnis Sisca juga kerap datang dari jasa endorsement di Instagram-nya. Sisca Kohl juga memiliki kanal YouTube yang telah diikuti sebanyak 1,71 juta subscriber. Berdasarkan data Socialblade pada Jumat (26/8/2022), penghasilan Sisca dari kanal YouTube-nya mencapai US$24 ribu atau setara Rp355,8 juta per bulan.

Baca Juga : Intip Kemesraan Sisca Kohl dan Jess No Limit

Dibalik fantastisnya penghasilan Sisca, beredar rumor bahwa bahwa Sisca Kohl adalah keponakan dari bos Tencent Holding, yaitu Ma Huateng. Sebagai pemilik dari Tencet Holding, sebuah perusahaan teknologi terbesar di Cina. Ma Huateng sendiri masuk dalam 30 orang terkaya di dunia. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaires, per Agustus 2022 Ma Huateng diklaim memiliki kekayaan mencapai US$35,2 atau sekitar Rp518,7 triliun.

Diketahui, orang tua Sisca Kohl pun bekerja sebagai seorang pebisnis sebuah perusahaan China. Ada sumber yang mengatakan bahwa sang ayah merupakan petinggi di perusahaan Tencent untuk Indonesia. Tak heran, apabila kekayaan Sisca Kohl bisa atau bahkan menandingi Jess No Limit yang mencapai miliaran rupiah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : selebgram artis kekayaan