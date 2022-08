Jess No Limit Lamar Sisca Kohl

Bisnis.com, JAKARTA - Youtuber dan gamer, Jess No Limit melamar kekasihnya, Sisca Kohl untuk menjadi istrinya. Lamaran dilakukan dengan merekayasa seolah-olah sedang membuat konten video dinner romantis untuk memenuhi permintaan netizen.

Keduanya mengenakan batik. Video prank yang berbuah lamaran itu diunggah di kanal Youtube Jess No Limit pada Kamis (25/8/2022) malam.

Saat mempromosikan video itu, Jess No Limit dan Sisca Kohl mengunggah foto-foto lamaran dengan keterangan yang membingungkan. Meski foto-fotonya memperlihatkan dia berlutut di depan Sisca untuk meminta kesediaan menjadi istri, keterangan yang ditulis mengisyaratkan keduanya sudah menikah.

"16 Juni 2022. Mr Mrs. No Limit," tulisnya.

Di foto itu, terlihat Sisca memamerkan cincin berlian yang dipesan pria bernama lahir Tobias Justin itu di toko berlian di Singapura dengan melibatkan ibu dan adiknya, Jessica Jane.

Video konten prank Sisca itu sudah disiapkan Jess No Limit dengan sangat matang. Dia menyiapkan suasana romantis yang dipenuhi bunga-bunga dan rangkaian lampu, memperlihatkan tak sekadar makan malam tapi juga pesta pertunangan.

"Kita lagi tunggu makanannya datang," kata Sisca terlihat dengan muka polos.

"Ih Ayang, bajunya bagus banget, kembar, batik couple," katanya menambahkan.

"Ayang suka enggak?" tanya Justin.

"Suka banget."

Sisca selanjutnya menanggapi tempat makan malam yang romantis berada dalam dome kaca yang dikelilingi bunga dan foto-foto mereka yang mesra.

"Ada ungu, warna favorit aku sama pink," kata Sisca menunjukkan rangkaian bunga yang disiapkan Jess No Limit itu.

Saat itulah, Justin mengeluarkan jurus gombalnya.

"Kalau Ayang sukanya bunga warna pink sama ungu, bunga kesukaanku itu Ayang."

Sisca kemudian menjelaskan foto-foto yang dipasang Jess No Limit. Dari kebersamaan foto-foto itu dan mendengar penjelasan Sisca, hubungan mereka sudah berlangsung lama.

"Ini pas kita anniversary," kata Sisca.

Pasangan ini baru berani mendeklarasikan hubungan pada 16 Mei 2022.

Sepanjang makan malam, mereka saling bertatapan mesra. Terlihat wajah bungah Sisca mendapatkan perlakuan yang amat manis dari kekasihnya. Mereka kemudian berdansa di dalam ruang kaca bulat tersebut.

Saat kembali duduk, Jess No Limit meminta suatu hal kepada Sisca.

"Ayang lihat ke belakang," pinta Justin.

Dengan wajah bingung, Sisca menuruti permintaan itu. Terlihat tulisan yang dibuat dari lampu, "Will you marry me."

Sisca terpekik, menutup hidungnya dan mulai menangis. Jess selanjutnya berlutut di depan calon istrinya.

"Ayang mau nikah sama aku enggak?"

"Iya," jawab Sisca.

Jess No Limit menjelaskan alasannya mantap meminang Sisca Kohl.

"Sisca itu orang yang paling perhatian sama aku. Terus Sisca itu orang yang paling pengertian sama aku, selalu menjaga perasaan aku," katanya.

"Let's grow old together, ya? Amin," kata Sisca yang diaminkan berbarengan dengan Justin.

