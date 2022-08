Turun Berat Badan hingga 10 Kilogram, Elon Musk Pakai Diet Puasa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Siapa yang tidak punya keinginan punyai berat badan ideal? Semua orang berkeinginan demikian. Namun bagi yang lebih dari angka ideal, diet kerap kali sulit dilakukan. Meskipun di media sosial banyak sekali saran hingga tutorial agar diet berhasil

Seperti yang dilakukan oleh Elon Musk. Baru-baru ini orang terkaya di dunia ini membeberkan pengalaman dietnya di jejaring sosial yang hampir mau dibelinya, Twitter.

Dalam cuitannya yang ditulisnya pada tanggal 29 Agustus 2022 itu, Elon Musk mengaku mendapatkan saran dari teman baiknya untuk melakukan puasa secara rutin. Setelah melakukan apa yang disarankan temanya tersebut, Elon Musk merasa lebih sehat.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa puasa adalah cara yang baik untuk membantu program penurunan berat badan. Dilansir dari nypost, pria berusia 50 tahun itu menjalankan puasa intermiten selama beberapa minggu.

Kepada pengikutnya, dia menyebutkan telah kehilangan berat badan lebih dari 20 pon atau setara dengan 10 kg, setelah melakukan diet dengan berpuasa.

Salah satu hal yang membuat pemilik Tesla ini punyai tekad untuk menurunkan berat badan adalah banyaknya pihak yang mencela tubuhnya. Salah satunya, pada bulan Juli lalu, tersebar fotonya saat sedang bersantai di kapal pesiar mewah dengan bertelanjang dada.

Gambarnya kemudian muncul dalam meme, bahkan Elon Musk juga mengomentari gambarnya tersebut dengan mengolok-ngolok dirinya sendiri. Dia juga mengomentari orang yang mengejeknya dengan nada menantang, menyuruh orang yang mengejeknya untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengunggah gambar bertelanjang dada.

Namun, komentar itu kemudian disusul dengan elakan bahwa dia hanya bercanda. Baginya itu motivasi yang bagus untuknya melakukan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat.

“Tbh, it’s good motivation to work out, eat healthier, & maybe take my shirt off outside than once a year haha,” candanya.

Selain dari warganet, Elon Musk juga mendapat kritik dari seorang insinyur Afrika Selatan, Errol Musk. Pria yang merupakan ayah Elon Musk ini menyebutkan putranya punyai pola makan yang buruk dan memberikan saran agar putranya meminum pil diet agar dapat mengatasi permasalahan berat badannya.

Hal ini kemudian membuat Elon Musk lebih semangat untuk lebih rajin berolahraga. Menurutnya, meskipun dia tidak menyukai olahraga, namun dia tetap harus melakukannya demi kondisi tubuh yang lebih baik.

