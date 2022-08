Simak 10 Nama Kontak Pacar Aesthetic yang Lucu dan Gak Alay

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sekilas nama kontak pacar bukanlah hal yang penting dan perlu dipikirkan. Namun, bagi beberapa orang hal tersebut sangat penting. Bahkan, beberapa orang menganggap bahwa nama kontak perlu dibuat dengan spesial terkhusus untuk orang-orang terdekat, seperti pacar. Bagi kamu yang ingin menamakan kontak pacar yang aesthetic kamu bisa melihat rekomendasi di bawah ini.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang spesial dalam hidup kamu. Di awal jadian, mungkin kamu akan memberikan panggilan khusus yang artinya hanya diketahui oleh kamu dan pacar kamu.

Dari panggilan itu, kamu juga bisa mengubah nama kontaknya di ponsel kamu. Jadi, Ketika notifikasi dari pacarmu masuk, kamu akan langsung tersenyum karena nama yang sangat menggemaskan. Kalau saat ini kamu masih belum memiliki panggilan khusus untuk pasangan kamu, tapi tetap ingin mengubah nama kontaknya, maka kamu bisa melihat beberapa ide nama kontak untuk

Berikut ini beberapa nama kontak pacar aesthetic yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Alpha

Sesuai dengan nama panggilannya, sosok alpha akan digambarkan dengan laki-laki yang sangat dominan dalam hubungan. Biasanya, para alpha sering membuat keputusannya sendiri.

2. Adorable

Adorable berasal dari Inggris yang berarti menarik atau menawan. Jika kekasihmu memiliki pesona yang kuat, kamu bisa mengubah nama kontaknya menjadi Adorable. Kamu juga bisa menambahkan emoji hati untuk melengkapinya.

Baca Juga : Ini 10 Nama Panggilan Lucu Buat Pacar , Dijamin Makin Lengket

3. Beloved

Meskipun sudah sering kali digunakan, namun nama beloved masih sering digunakan untuk saat ini. Tidak hanya timeless, panggilan beloved juga memberikan kesan aesthetic tanpa ungkapan yang berlebihan. Ubah nama kontak si dia menjadi beloved yang berarti kesayangan.

4. Bubbie

Nama kontak pacar ini sering digunakan untuk dia yang sangat menggemaskan. Dia juga tidak segan untuk bersikap manja di depan kamu. Kamu bisa menambahkan emoji kucing yang sangat sesuai dengan tingkah lakunya yang super manja.

5. Captain

Layaknya seorang kapten, ia akan mencoba memberi arahan kepada kamu dengan cara yang baik dan sangat gentlemen. Jika kamu memiliki kekasih seperti ini, maka tidak ada salahnya jika kamu memberikan nama captain di kontaknya.

6. Bae

Panggilan Bae sendiri merupakan akronim dari kalimat before anyone else, yang bermakna seseorang yang lebih penting dibandingkan yang lainnya. ‘Kamu adalah prioritasku’ sangat ditunjukkan dengan pemberian kontak ini. Jika kamu ingin mengubahnya menjadi lebih menggemaskan, kamu bisa mengulanginya menjadi Bae Bae.

Baca Juga : Sangat Mudah! Ini 10 Cara Menarik Perhatian Pria

7. Boo

Selain aesthetic, nama Boo juga memberikan kesan lucu dan menggemaskan. Dalam Bahasa perancis sendiri, Boo diartikan sebagai panggilan sayang. Laki-laki yang cocok diberi nama Boo adalah sosok yang memiliki sikap mengayomi dan penuh kemah lembut.

8. Venom

Venom memiliki nama yang unik dan bisa kamu jadikan sebagai nama kontak pacar yang aesthetic. Venom sangat cocok untuk pacarmu yang gemar memberikan gombalan. Dari kata-kata manisnya saat memuji kamu itu, kamu merasa bahwa dia seperti laki-laki yang berbisa.

9. Life Saver

Kehadirannya sangat berarti banyak bagimu. Dialah orang yang dengan sabar dan setia menemanimu di titik terendah. Dia juga yang selalu memberimu semangat dan juga membantumu untuk menemukan jalan keluar.

10. Fave dan Favo

Favo dan Fave berasal dari kata Favorit. Panggilan ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia favorit atau kesukaanmu di bumi ini.

Itulah nama kontak pacar aesthetic yang lucu, semoga bisa jadi referensi anda untuk memberi nama kontak pacar anda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : nama pacaran hubungan Aesthetic cinta