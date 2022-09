Ini 12 Ucapan Belasungkawa Bahasa Inggris yang Bermakna

Bisnis.com, JAKARTA - Ucapan belasungkawa Bahasa Inggris dapat diberikan sebagai ungkapan duka cita. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang berasal dari luar negeri dan mereka sedang berduka, maka ucapan belasungkawa yang tepat yaitu menggunakan Bahasa Inggris.

Sebagai bahasa Internasional, ucapan dalam Bahasa Inggris bisa dipahami banyak orang meskipun tinggal di belahan dunia lain. Dalam Bahasa Inggris, ucapan belasungkawa sendiri terdiri dari dua macam dalam bentuk formal dan informal.

Penggunaan ucapan formal dan informal tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan pihak yang menerima ucapan belasungkawa tersebut. Walaupun demikian, ucapan belasungkawa formal dinilai lebih bagus untuk digunakan. Pasalnya, ucapan formal terdengar lebih sopan dan bisa menghormati serta menghargai seseorang yang berduka.

Jika Anda berniat memberikan ucapan belasungkawa dalam Bahasa Inggris, beberapa pilihan ucapan belasungkawa berikut, bisa menjadi referensi.

You are always in my prayers, rest in peace (kamu selalu berada di doaku, beristirahatlah dengan tenang).

He/she has been rest in peace right now, it’s okay (dia telah beristirahat dengan tenang sekarang, tidak perlu khawatir).

My deeply condolences for this news, may he/she get a beautiful place up there (aku sangat berduka cita untuk kabar ini, semoga dia mendapatkan tempat terbaik di atas sana).

May God give the best place by his side (semoga Tuhan memberikan tempat terbaik disisi-Nya).

I wish I always be there for you, I am sorry (aku berharap aku dapat selalu bersamamu, turut berduka).

Our prayers are always with you (doa kami akan selalu bersamamu).

Contoh Ucapan Belasungkawa Bahasa Inggris Formal

No words can describe the loss that you bear, just need to know that you are always in my every prayers and thoughts (tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan kehilangan yang kamu rasakan, ketahuilah bahwa kamu akan selalu berada dalam doa dan pikiranku).

Please accept our heartfelt sympathies for your loss, I will be there with you and your family during this difficult time (tolong terimalah ucapan belasungkawa dari kami, aku akan selalu berada untukmu dan keluargamu dalam waktu susah ini).

My condolences for this loss, sending prayers during this tough time for you and your family (turut berduka cita untuk kehilangan ini, aku doakan dalam waktu yang sulit ini untukmu dan keluarga).