Sejarah 20 September, Festival Film Cannes Pertama Kali Digelar

Bisnis.com, JAKARTA - Festival Film Cannes tahunan pertama dibuka di kota resor Cannes di French Riviera. Festival tersebut dimaksudkan untuk memulai debutnya pada 20 September 1939, tetapi pecahnya Perang Dunia II memaksa pembatalan Cannes perdana.

Festival film internasional tahunan pertama di dunia diresmikan di Venesia pada tahun 1932. Pada tahun 1938, Festival Film Venesia telah menjadi sarana propaganda Fasis dan Nazi, dengan Italia pimpinan Benito Mussolini dan Jerman pimpinan Adolf Hitler mendikte pilihan film dan berbagi hadiah di antara mereka sendiri.

Marah, Prancis memutuskan untuk menyelenggarakan festival film alternatif. Pada Juni 1939, festival film di Cannes, yang diadakan dari tanggal 1 hingga 20 September, diumumkan di Paris. Cannes, sebuah kota pantai yang elegan, terletak di tenggara Nice di pantai Mediterania. Salah satu kasino kota resor setuju untuk menjadi tuan rumah acara tersebut.

Film dipilih dan pembuat film serta bintang mulai berdatangan pada pertengahan Agustus. Di antara pilihan Amerika adalah The Wizard of Oz. Prancis menawarkan The Nigerian, dan Polandia The Black Diamond. Uni Soviet membawakan yang berjudul Tomorrow, It's War.

Pada pagi hari tanggal 1 September, hari festival akan dimulai, Hitler menyerbu Polandia. Di Paris, pemerintah Prancis memerintahkan mobilisasi umum, dan festival Cannes dibatalkan setelah pemutaran hanya satu film: The Hunchback of Notre Dame karya sutradara Jerman-Amerika William Dieterle. Dua hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman.

Perang Dunia II berlangsung enam tahun yang panjang. Pada tahun 1946, pemerintah provinsi Prancis menyetujui kebangkitan Festival de Cannes sebagai sarana untuk memikat wisatawan kembali ke French Riviera. Festival dimulai pada 20 September 1946, dan 18 negara diwakili.

Jadwal festival termasuk The Lost Weekend karya sutradara Austria-Amerika Billy Wilder, Open City karya sutradara Italia Roberto Rossellini, The Battle of the Rails karya sutradara Prancis René Clement, dan Brief Encounter karya sutradara Inggris David Lean. Pada Cannes pertama, penyelenggara lebih menekankan pada stimulasi kreatif antara produksi nasional daripada kompetisi. Sembilan film dianugerahi penghargaan tertinggi: Grand Prix du Festival.

Festival Film Cannes tersandung pada tahun-tahun awalnya; festival tahun 1948 dan 1950 dibatalkan karena alasan ekonomi. Pada tahun 1952, Palais des Festivals didedikasikan sebagai rumah permanen untuk festival tersebut, dan pada tahun 1955, penghargaan Palme d'Or (Golden Palm) untuk film terbaik festival diperkenalkan, sebuah referensi untuk Promenade de la yang ditanami pohon palem. Croisette yang sejajar dengan pantai terkenal Cannes.

Pada 1950-an, Festival International du Film de Cannes dianggap sebagai festival film paling bergengsi di dunia. Itu masih memegang daya pikat itu hari ini, meskipun banyak yang mengkritiknya sebagai terlalu komersial. Lebih dari 30.000 orang datang ke Cannes setiap bulan Mei untuk menghadiri festival tersebut, sekitar 100 kali lipat jumlah penggemar film yang datang ke Cannes pertama pada tahun 1946.

