Ini 9 Aplikasi yang Paling Banyak Habiskan Kuota Internet

Bisnis.com, JAKARTA - Berapa kuota data yang Anda pakai setiap bulannya untuk menggunakan jaringan internet dan membuka aplikasi di ponsel Anda?

Kadangkala, mungkin Anda bingung kenapa kuota Anda cepat habis ketika scrolling di salah satu aplikasi.

Ternyata, memang ada beberapa aplikasi yang menyedot kuota internet Anda lebih besar daripada aplikasi lainnya.

Melansir whistleout, berikut daftar aplikasi yang bisa menghabiskan kuota internet Anda lebih cepat dan lebih banyak.

1. Instagram

Instagram menggunakan sekitar 720MB per jam.

Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi Instagram mungkin adalah salah satu aplikasi paling banyak makan kuota internet. Dalam pengujian, instagram secara konsisten memakan kuota hingga 60MB dalam waktu sekitar lima menit, yang berarti 720MB per jam.

2. Youtube

YouTube menggunakan sekitar 300MB per jam.

Jika Anda menonton YouTube di ponsel cerdas di jaringan 3G atau 4G, Anda dapat menggunakan sekitar 300MB kuota per jam video yang ditonton.

3. Netflix

Netflix menggunakan mulai dari 250MB per jam.

Netflix memiliki tiga pengaturan kualitas saat Anda menggunakan koneksi seluler. Rendah akan menggunakan 250MB per jam, sedang akan menggunakan 500MB per jam, dan tinggi akan menggunakan 1GB per jam. Namun Netflix memungkinkan Anda menyimpan konten ke ponsel Anda untuk dilihat secara offline, jadi jika Anda khawatir menggunakan terlalu banyak acara streaming data dalam perjalanan, Anda selalu dapat mengunduh satu atau dua episode saat Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi.

4. Facebook

Facebook menggunakan sekitar 80MB per jam untuk browsing, 160MB per jam untuk video.

Saat menggunakan aplikasi Facebook resmi, Anda dapat menggunakan sekitar 80MB data per jam. Jika Anda menonton video melalui Facebook, penggunaan data Anda akan melonjak menjadi sekitar 160MB per jam, lebih kecil dari yang Anda gunakan saat streaming di YouTube atau Netflix.

5. Snapchat

Snapchat menggunakan sekitar 160MB per jam.

Jika Anda menghabiskan satu jam dengan sungguh-sungguh mengirim dan menerima Snaps, Anda menggunakan sekitar 160MB data dalam waktu itu. Mengirim atau menerima Snap tunggal akan menggunakan sekitar 1MB data.

6. Spotify

Streaming musik menggunakan sekitar 150MB per jam.

Penggunaan data streaming musik akan bergantung pada layanan langganan Anda. Namun, dalam kebanyakan kasus, Anda tidak akan pernah menggunakan lebih dari 144 MB, yaitu saat Anda streaming musik dengan kecepatan 320 kps (kira-kira 12 MB per lagu).

7. Facetime

FaceTime menggunakan sekitar 85MB per jam.

FaceTime adalah salah satu aplikasi panggilan video paling populer - sebagian besar karena itu sudah diinstal sebelumnya di setiap iPhone - dan untungnya, tidak menggunakan terlalu banyak data. Anda akan cenderung menghabiskan 85MB data per jam waktu panggilan video.

8. Podcast

Podcast menggunakan sekitar 60MB per jam.

Jika Anda ingin mendengarkan podcast 40 menit, gunakan sekitar 40MB data. Ini akan bervariasi tergantung pada kualitas persis podcast yang telah dikodekan - beberapa podcast lebih besar, beberapa lebih kecil - tetapi secara umum, podcast tidak terlalu intensif data.

9. Game

Game dengan konektivitas online biasanya tidak terlalu memakan data. Semisal Hero Hearthstone dan Fire Emblem akan menggunakan sekitar 400KB dalam 10 menit. Game yang lebih menuntut seperti Pokémon Go dapat memakan lebih banyak data;hingga lebih dari 90MB dalam sehari.

