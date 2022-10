Viral Lesti Kejora Dilempar Bola oleh Rizky Billar, Netizen Soroti 2 Hal Janggal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Nama Rizky Billar kembali dihujat setelah rekaman CCTV di rumahnya beredar luas ke media sosial.

Dalam rekaman CCTV viral tersebut, Rizky Billar melakukan aksi pelemparan bola biliar ke arah Lesti Kejora yang berdiri tak jauh dari tempatnya.

Kejadian ini sebelumnya sudah pernah diungkap oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan pada awal Oktober lalu ketika membahas soal Lesti yang telah mengalami KDRT beberapa kali.

Video viral tersebut bertanggal 29 Oktober 2021 pukul 00.07 WIB dan memperlihatkan suasana rumah dekat kolam renang.

Di pinggir kolam renang, ada meja biliar yang kerap digunakan oleh Rizky Billar dan kawan-kawan.

Tak diketahui apa yang terjadi, Rizky Billar yang mengenakan baju berwarna biru tiba-tiba terlihat emosi dan melemparkan benda yang diduga merupakan bola biliar ke arah Lesti.

Namun, pria 27 tahun itu terpeleset hingga terjatuh dan beruntung Lesti Kejora tidak terkena lemparan tersebut.

Sementara itu, Lesti Kejora hanya menatap suaminya tersebut sambil berjalan perlahan.

Di Twitter, video tersebut viral dan membuat netizen geram. Ada dua hal yang disoroti oleh warganet atas viralnya video kekerasan tersebut.

Pertama adalah ketujuh orang yang tidak berusaha melindungi Lesti Kejora dari amukan Rizky Billar.

Sementara alasan kedua adalah dekor berwarna biru dekat tiang yang mengindikasikan jika kekerasan tersebut dilakukan tak lama setelah atau sebelum acara 7 bulanan Lesti Kejora.

Netizen menyangkan, bagaimana bisa ibu hamil 7 bulan harus mengalami kekerasan yang demikian.

"Dekor biru-biru deket tiang itu dekor acara 7 bulanan Lesti. Poor girl had been hiding it for so long. Billar udah ga ada ampun," tulis salah satu netizen.

"Aneh banget, kok pada diem? Apakah saking kagetnya gitu? Atau emang KDRT yang dialami Lesti udah biasa terjadi berkali-kali?" tambah yang lain.

