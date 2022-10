Simak Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa, Seru dan Bikin Tegang!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, genre film sudah semakin beragam. Salah satu yang paling populer yaitu film zombie terbaik. Film ini mampu memberikan pengalaman yang menyeramkan dan mendebarkan.

Tak hanya memberikan kesan yang seram, film zombie juga menyajikan aksi, petualangan, dan cerita yang menarik. Hingga kini, film tentang zombie terbaik sudah banyak pilihannya. Berikut daftar lengkapnya khusus untuk Anda.

Daftar Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa

Film yang membawa cerita tentang zombie sudah sangat banyak. Hampir semua negara memiliki film jenis ini. Hal ini membuat para pecinta film tidak kesulitan untuk menemukan film yang penuh aksi ini. Berikut beberapa rekomendasi film zombie terbaik yang bisa Anda tonton.

1. Train to Busan: Peninsula

Film Train to Busan: Peninsula menjadi salah satu film zombie terbaik sepanjang masa yang sangat populer. Film ini disutradarai oleh sutradara berbakat Yeon Sang Ho.

Train to Busan: Peninsula mengangkat cerita setelah wabah zombie yang muncul di Train to Busan pertama. Film ini berkisah tentang kapten angkatan laut Korea yang sedang berusaha menyelamatkan keluarganya agar bisa naik ke kapal.

Akan tetapi, seseorang tiba-tiba berubah menjadi sosok sombi yang membunuh kakak dan keponakan sang kapten. Setelah kejadian itu, kapten tersebut merasa bersalah dan membuat dirinya akhirnya bergabung dengan mafia Cina untuk sebuah misi.

Misi yang diembannya yaitu menemukan truk pembawa uang tunai US$20 juta. Apabila berhasil, maka dia akan memperoleh imbalan. Kapten tersebut kemudian pergi bersama timnya.

Apakah kapten tersebut bisa menyelesaikan misinya? Saksikan film zombie terbaik ini di platform streaming legal untuk mengetahui kisah lengkapnya.

2. Army of The Dead

Film zombie terbaik selanjutnya yaitu Army of The Dead. Film ini tayang pada 2021 lalu. Army of The Dead merupakan film original Netflix yang mengangkat cerita persebaran virus di wilayah militer rahasia di Nevada.

Virus tersebut menyebabkan para warga terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Hal tersebut membuat wilayah tersebut menjadi kacau. Scott Ward kemudian diterjunkan untuk menyelesaikan permasalahan hal tersebut.

Akankah tim khusus tersebut berhasil menyelesaikan masalah tersebut? Temukan jawabannya setelah menyaksikan film ini di netflix.

3. Blok Z

Film zombie lainnya yang bisa Anda saksikan yaitu Blok Z. Film ini tayang di tahun 2020. Blok Z bercerita tentang kondisi epidemi virus di Filipina. Virus tersebut diketahui sangat berbahaya yang membuat para medis mengalami masalah kesehatan.

Salah satu tenaga medis yang terdampak epidemi ini yaitu PJ. Ia merupakan mahasiswa kedokteran yang turun membantu masalah kesehatan di negaranya.

PJ bersama dengan temannya yang bernama Erika bertugas merawat Angie yang merupakan pasien di rumah sakit San Lazaro. Angie diketahui mempunyai gigitan manusia di kakinya.

Ia kemudian mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Namun, siapa sangka jika ternyata Anggie bisa hidup kembali. Sayangnya, Angie menyebabkan kerusuhan dengan menyerang orang lain di rumah sakit tersebut.

Korban yang Angie serang menjadi zombie, akibat gigitan. PJ juga mengalami pertempuran dengan zombie tersebut, hingga akhirnya terkena gigitan zombie tersebut.

Tapi ternyata, Angie kebal dari virus tersebut. Menyadari hal tersebut, akhirnya Angie berjuang untuk membunuh para zombie. Sayangnya, virus semakin meluas dan membuat PJ beserta kawan-kawannya di Blok Z harus membesarkan Filipina dari wabah ini.

Itulah beberapa rekomendasi film zombie terbaik yang menarik untuk disaksikan. Cerita yang menyeramkan ditambah dengan aksi yang menegangkan menjadi paket komplit tontonan yang seru dan menyenangkan.

