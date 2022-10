Jadwal Tayang Film 'Black Adam' 19 Oktober, dan Sinopsisnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film pahlawan super Black Adam dari DC Comics akan segera tayang di tanah air pada 19 Oktober 2022.

Black Adam dikenal sebagai karakter anti-hero dan juga merupakan musuh bebuyutan dari Shazam. Hal menarik dari film ini lainnya adalah karakter Black Adam yang diperankan oleh aktor kawakan Dwayne Johnson.

Black Adam merupakan karakter fiksi dari komik DC yang diciptakan Otto Binder dan C. C. Beck. Karakter ini pertama kali muncul sebagai penjahat dalam komik The Marvel Family dari Fawcett Comics pada 1945.

Sosok Black Adam alias Theo Adam, adalah seseorang yang telah diperbudak sepanjang hidup hingga ia meninggal. Meski begitu, Theo kemudian dibangkitkan dari kematian lalu mendapat kekuatan super dan menjadi Black Adam.

Dilihat dalam versi komik, Black Adam miliki nama asli Teth-Adam dan merupakan budak di Kahndaq. Hampir seluruh keluarganya dibunuh para diktator, kecuali keponakannya bernama Aman yang dipenjara diktator.

Adam kemudian berhasil membantu Aman melarikan diri dari penjara, tetapi ia terluka parah. Ketika kembali tersadarkan Adam menjadi sosok yang penuh dendam dan ingin memusnahkan umat manusia atas segala kekejaman yang ia alami. Akankah Adam berubah pikiran dan membantu manusia?

Berikut jadwal tayang Black Adam di bioskop Jakarta 19 Oktober 2022

Plaza Senayan XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30 Premiere 13.30 16.05 18.40 21.15

Jadwal Cinema XXI. Senayan City Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30 Premiere 13.30 16.05 18.40 21.15

Jadwal Plaza Indonesia XXI Deluxe 13.15 15.50 16.20 21.00 21.30 Premiere 13.30 16.05 21.15

Jadwal Hollywood XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30

Jadwal Lotte XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.55 21.00 21.30 Premiere 13.30 16.05 18.40 21.15

Jadwal Setiabudi XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30

Jadwal Djakarta Theater XXI Deluxe 13.30 14.00 16.05 16.35 18.40 19.10 21.15 21.45

Jadwal Kuningan City XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30

Jadwal Epicentrum XXI Deluxe 13.45 16.20 18.55 21.30

Jadwal Taman Anggrek XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30

Jadwal Blok M Square 21 Deluxe 13.00 13.30 15.35 16.05 18.10 18.40 20.45 21.15

Jadwal Blok M Plaza XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30

Jadwal Metropole Premiere Premiere 13.30 16.05 18.40

Jadwal Kota Kasablanka XXI Deluxe 13.15 13.45 15.50 16.20 18.25 18.55 21.00 21.30 Premiere 13.30 16.05 18.40 21.15

Jadwal Gandaria City XXI. Deluxe 13.00 13.30 15.35 16.05 18.40 20.45 21.15 Premiere 13.45 16.20 18.55 21.30

