Daniel Craig dapat Gelar The Order of St Michael dan St George dari Kerajaan Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Kerajaan Inggris menobatkan gelar kehormatan pada aktor Daniel Craig.

The Princess Royal, Princess Anne, secara langsung memberikan gelar anugerah The Order of St Michael dan St George pada aktor pemeran James Bond tersebut.

Sebuah posting di akun media sosial resmi Keluarga Kerajaan membagikan berita dan mengapa penghargaan itu.

Dijelaskan bahwa The Order of St Michael dan St George adalah kehormatan yang sama yang dipegang oleh karakter tercinta Craig, James Bond.

Dalam foto saat Putri Anne memberikan penghargaan kepada Daniel Craig, bertuliskan caption "Kami telah menunggu Anda," tulis akun kerajaan.

️The Princess Royal menghadiahkan Daniel Craig dengan The Order of St Michael dan St George sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa pada film dan teater.

Craig berperan sebagai James Bond dalam lima film dalam waralaba tersebut. Aktor ini memainkan James Bond di Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre dan No Time To Die.

Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Daniel Craig bertemu dengan anggota Keluarga Kerajaan.

Untuk membuat upacara pembukaan Olimpiade London pada 2012, Craig membintangi video luar biasa dengan Yang Mulia, Ratu Elizabeth II.

Aktor tersebut juga pernah memerankan James Bond yang muncul ke Istana Buckingham untuk mengawal Yang Mulia ke Olimpiade.

