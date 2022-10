Cara Berlangganan Prime Video Gratis untuk Pengguna Baru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berbagai tayangan menarik kini disajikan untuk para penikmat film di Prime Video.

Sama seperti Netflix dan Disney+, Prime Video meminta biaya langganan untuk penonton yang ingin menikmati tayangan mereka.

Berbagai tayangan seperti The Lord of the Rings: Rings of Power, Before, Now, and Then (Nana), hingga Perfect Strangers menjadi yang paling teratas. Selain itu, ada juga tayangan ekslusif untuk MotoGP.

Biaya langganan Prime Video ini dibanderol Rp59 ribu per bulannya.

Berikut cara daftar Prime Video gratis untuk 7 hari pertama:

Buka situs atau aplikasi Prime Video

Buat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email dan password

Setelah itu, lakukan verifikasi yang dikirim ke email

Apabila sudah, masukkan nomor kartu kredit atau debit sebagai metode pembayaran

Pilih paket yang Anda inginkan

Apabila tak ingin membayar lebih untuk berlangganan, Anda akan mendapat 7 hari trial gratis. Selama trial tersebut, Anda dapat menikmati seluruh tayangan Prime Video.

